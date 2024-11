Ricardo Peralta trataría de quitarse la vida: Amigos del influencer dan trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Ricardo Peralta estaría llegando a un punto de quiebre en medio de todo el hate en su contra, pues recientemente uno de sus amigos acaba de dar la trágica noticia de que él ha confesado que no puede más. Al parecer, no han dejado ni un minuto solo al influencer porque creen que trataría de quitarse la vida ante la crisis nerviosa que atraviesa por los abucheos en la premiere de Wicked.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Peralta se convirtió en uno de los más odiados por el público, junto a todos los integrantes del 'Team Tierra', por la manera en la que se expresó de los integrantes del 'Team Mar' y de otras mujeres, negando que exista el feminismo y más movimientos en contra de la violencia de género. Ha sido tanto el descontento del público, que cuando asistió a la premiere del filme antes mencionado lo abuchearon y corearon que se largara.

Ahora, a una semana de este momento y de que el exparticipante de MasterChef Celebrity anunciara su retiro de la vida pública en lo que pasaba todo, un presunto amigo de este, brindó declaraciones en TV Notas, donde afirman que se salió llorando del Auditorio antes de que acabara la película y en su hogar entró a crisis y se puso fatal: "La familia y los amigos de Ricardo estamos muy preocupados. En estas crisis Ricardo ha comentado que ya no puede. Que ya no puede continuar. Con esto nos ha angustiado horrible. Tememos que pueda tomar una decisión extrema".

Su amigo, afirmó que el que fue uno de los creadores del canal Pepe y Teo, es una persona muy fuerte y resiliente, pero también es demasiado sensible y el tener toda esa ola de odio sobre su espalda lo ha afectado demasiado y saber que él ya siente que no puede más les hace temer lo peor: "Él es una persona fuerte, pero tiene una gran sensibilidad. Y uno nunca sabe hasta dónde puede llegar alguien en un momento de incertidumbre y angustia".

De la misma manera, destacó que el novio de Ricardo, Charly Portocarrera, ha tratado de no dejarlo ni un segundo solo y la madre del influencer, cuando su yerno no puede estar con su hijo, ella va y se queda con él, dado a que temen que si se queda solo, pueda cometer alguna tontería: "Sí. Ricardo vive con su novio Charly, pero es tal el miedo que tienen, que la mamá de Ricardo ha venido a estar con él para acompañarlo cuando no está Charly ni ninguno de sus amigos para que no esté solo y que en su depresión no cometa alguna acción que no deba".

Ricardo es una gran persona. Es bueno, noble, divertido, inteligente. Ayuda a su familia económicamente. Como todos, tenemos nuestros errores y aunque él la ha regado muy feo, es momento de poner un alto a este hate hacia él", concluyó el amigo.

Fuente: Tribuna del Yaqui