Se desfiguró: Tras caer en adicciones y casi morir, luchador llega a 'VLA' con dura noticia

Ciudad de México.- Después de haber enfrentado complicados momentos, como el caer en las adicciones, que lo llevaron al borde de la muerte en más de una ocasión, el famoso luchador de la Triple A, que es conocido en el mundo del entretenimiento como El Shocker, recientemente ha dado una entrevista para Venga la Alegría, en la que dio una dura noticia. Hace más de una década se desfiguró la mandíbula sobre el cuadrilátero.

La vida de Jair Soria, que es el nombre real de El Shocker, ha estado marcada por las tragedias, como la ocasión en la que DMT Azul, durante una de las luchas que tuvieron le fracturó la mandíbula, y este a la falta de dinero no se pudo arreglar, quedando chueca, ahora, ha hablado con respecto a su dependencia al alcohol y sobre todo a las drogas, que le ocasionaron un brote de violencia, que hizo lo arrestaran en paños menores en un motel y que Latin Lover lo internara en clínica de rehabilitación.

El luchador, agradeció a Lover por su apoyo en esos momentos y a Julio César Chávez por abrirles las puerta de su clínica, mencionó que ha estado con una muy evidente mejoría y poco a poco esa ansiedad y necesidad que sentía por consumir sustancias nocivas para la salud, destacando que no fue nada fácil lidiar con eso eso: "Vamos muy bien, vamos paso a paso, un día a la vez. No fue fácil estar en resguardo, por seis meses, allá con Julio César Chávez, pero el día de hoy me siento más tranquilo, ahorita estoy esforzándome con mi rehabilitación".

Con respecto a como lleva la situación, el luchador mencionó para TV Azteca que lo que lo ha llevado a resistir tanto es haber visto que el padre de Nicole Chávez fue a verlo mientras estaba internado y le dedicó unas palabras, que le recordó a su familia y amigos cercanos: "Mucha gente espera que Julio esté día con día, en la clínica, pero él ya vivió su proceso, muchas 24 horas de rehabilitación, y ahorita se trabajo bajo la imagen del campeón, y cuando yo lo vi en la clínica y me dijo que pusiera de mi parte y le echara ganas, me di cuenta del compromiso que yo tenía con él, con la gente, conmigo mismo y con mi familia".

Finalmente, siendo lo más sincero posible, reconoció que tras salir de la clínica, tuvo muchas ansias de beber alcohol, que al final lo llevaría a las drogas, por lo que optó por ponerse un ship que inhibe los deseos del consumos en el alcohol, y ahora, es un poco más fácil el controlar dichos impulsos: "Los primeros días cuando sales de la clínica, todavía llegaban esos pensamientos, porque la mente es muy poderosa de 'a lo mejor puedo darme el lujo de una copita, a lo mejor mi problema solo son las drogas y no alcohol', y con esto bajó mi deseo".

Fuente: Tribuna del Yaqui