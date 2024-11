¡Tragedia! Tras estar grave, dan la peor noticia de Daniel Bisogno y dejan helado a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que se compartió una triste noticia sobre Daniel Bisogno luego de haber estado grave de salud durante un año y medio. ¿Murió el conductor de Ventaneando? No, en realidad el famoso artista se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que se reportó que nuevamente había sido hospitalizada de emergencia.

Aunque ninguna fuente oficial de Daniel, como Ventaneando o su familia, han salido a informar sobre su presunto regreso al hospital, la periodista Inés Moreno y el portal Kadri Paparazzi reportaron que 'El Muñeco' habría regresado al hospital y que fue internado inmediatamente en terapia intensiva debido a su delicado estado de salud. "Me enteré desde el viernes que Daniel Bisogno volvió a entrar a terapia intensiva", dijo Inés.

Te podría interesar Ventaneando ¿Muerte en 'Ventaneando'? Hermano de Daniel Bisogno estremece a TV Azteca con terrible confesión

Sobre los motivos por los que Bisogno regresó al hospital, Inés únicamente precisó: "Tenía un cuadro de que estaba devolviendo sangre". Asimismo, la periodista señaló que el presentador y actor ya había sido estabilizado: "Dijeron que estaba mucho mejor, lo llevaron a terapia intermedia". Según Moreno, el también empresario fue hospitalizado de urgencia el pasado viernes 15 de noviembre.

Daniel Bisogno se encontraría hospitalizado de nueva cuenta

En tanto que Kadri Paparazzi señaló que probablemente se trataron de dos ingresos al hospital en el fin de semana, pues la tarde de ayer lunes 18 de noviembre Bisogno habría vuelto a recibir atención médica al hospital Ángeles del Pedregal: "Ingresa por la zona de urgencias, se dice que el implante ha sido exitoso, pero debido a sus antecedentes médicos no relacionados con el trasplante, esto está haciendo que todo se complique".

El conductor conocido como 'Lobo' afirmó que Daniel padecería varias enfermedades como "diabetes, hipertensión y enfermedad renal". Presuntamente Bisogno estaba descansando en su casa de Cuernavaca cuando se comenzó a sentir mal y pidió ser trasladado de emergencia a la CDMX: "Vuelve a llegar en estado grave, se puso de color amarillo, volvió a tener fiebres altas, está pasando una situación muy complicada".

Cabe resaltar que días antes de esta situación, Álex Bisogno, hermano del artista, mencionó que al famoso le diagnosticaron con una nueva bacteria. "Daniel está con casi nada de anticuerpos, para que no haya un rechazo del órgano y eso trae otro tipo de consecuencias. Entró por una bacteria, que me imagino que ya se estaba cultivando, creciendo en su organismo, en el estómago, pero como no tiene anticuerpos, brincan a la sangre y le provocan estas temblorinas", señaló al respecto.

De la misma manera, el también presentador del Al extremo dijo estar consciente de que los ingresos al hospital serían bastante constantes, hasta que él recupere sus anticuerpos luego de haber sido sometido a un trasplante de hígado a inicios del pasado mes de septiembre.

Fuente: Tribuna