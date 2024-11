Tras ocultar su identidad por meses, estrella de Televisa revela FOTOS inéditas de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez que un famoso tiene a un bebé, pueden ocurrir dos cosas: la primera es que comparte las fotos de su hijo al mundo las a través de redes sociales, prácticamente de inmediato. La segunda, sucede cuando la celebridad en cuestión prefiere guardar la identidad de su pequeño hasta varios años después, ejemplos de ello hemos visto varios, como es el caso de los vástagos de Luis Miguel y Aracely Arámbul o los de Fernando del Solar e Ingrid Coronado.

Sin embargo, también existe una tercera opción y es la que se ha vuelto mucho más común entre las celebridades mexicanas y esta es guardar la identidad de su pequeño durante meses, hasta que, en un momento determinado, comparten algunas fotografías de manera sorpresiva. Esta misma línea la han seguido José Eduardo Derbez, Dulce María y más recientemente, la actriz de Televisa, Michelle Renaud.

Michelle Renaud presume fotografías de su hijo, Milo

Créditos: Internet

Como muchos sabrán, la histrionista de La Sombra del Pasado y La Herencia se casó con el co-protagonista de la película Doblemente Embarazada Dos, Matías Novoa, con quien tiempo después concibió a su hijo, Milo. Posterior a ello, la pareja decidió mudarse a España, donde ambos le dieron la bienvenida a su pequeño; sin embargo hasta hace unas semanas, Renaud y su marido habían sido bastante discretos en todo lo relacionado a las fotografías en las que apareciera el rostro de su bebé.

Todo cambió apenas unas semanas atrás, cuando Michelle comenzó a compartir algunas imágenes en las que se aprecia el rostro de su bebé, quien heredó sus penetrantes ojos color azul verdoso, así como también se parece bastante a su hermano mayor, Marcelo. En los retratos se puede apreciar que el casi no tiene cabello, pero el poco que se le asoma aparenta tener unos tintes dorados, por lo que es posible que también haya heredado la melena castaña clara de su madre.

Michelle Renaud filtra primeras fotos de su hijo, Milo

Créditos: Internet

La famosa no pudo contenerse y añadió un conmovedor mensaje a través de su pie de página, en el que se lee: “Milo, siento tanto amor… es un regalo verte crecer, tu sonrisa me llena el alma mi chiquito hermoso. Matías Novoa, este bebito es nuestro. La vida nos ama”. Si bien, hasta el momento, el histrión no ha respondido, algunas celebridades ya reaccionaron al mensaje de Michelle, entre ellas resaltan Galila Montijo y Chantal Andere.

Fuentes: Tribuna