Al borde de la muerte: Conductor de 'Hoy', a punto de morir tras alcoholismo; Televisa se estremece

Ciudad de México.- A punto de morir a causa de su alcoholismo. Un famoso conductor del programa Hoy, y galán de telenovelas de Televisa, revela que estuvo al borde de perder la vida ya que sintió que la muerte lo estaba llamando. Se trata de Raúl Araiza, 'El Negro', quien contó una impactante anécdota en el programa Miembros Al Aire en donde dejó al descubierto como su adicción al alcohol lo llevó a tocar fondo.

Como se recordará, el presentador y actor de melodramas como Cadenas de amargura y Retratos de familia, ha luchado contra sus vicios desde hace años, sobre todo el del alcoholismo. El querido conductor de 58 años ha relatado que sus problemas con la bebida han surgido en parte a traumas de abandono durante su infancia, ya que asegura que su padre, el fallecido actor Raúl Araiza Cadena, no le supo brindar el amor que él necesitaba siendo un niño.

Raúl Araiza

Tras su divorcio de la madre de sus hijas y varias relaciones fallidas, Araiza reveló en la emisión de esta semana de Miembros al Aire que estuvo a punto de morir, pues aseguró que escuchó una voz de ultratumba que se lo quería llevar, lo que lo dejó muy asustado. El conductor del matutino de Las Estrellas mencionó que en esa ocasión, la cual ocurrió hace casi 20 años, estaba bajo los efectos del alcohol.

"Yo había ingerido muchos líquidos etílicos", empezó el relato el presentador en el programa inspirado en el Día de Muertos. "Me fui a dormir, tenía miedo yo. No le quería decir a la esposa porque decía me va a cag... entonces me fui a abrazar a mi hija Robertita, ahí tenía 7 años", contó Araiza, refiriéndose a su hija Roberta. "Yo ya me estaba yendo. Estaba con robertita y oía perfectamente bien porque nunca lo voy a olvidar. Aquí en los oídos, orejas, oía como marranos. Oía muy bajito y oía 'es él, es él'... por Dios, me hinco".

Tras escuchar que esa siniestra voz le hablaba, 'El Negro' sintió que la muerte ya se lo quería llevar, puesto que se salió de su cuerpo y observó desde afuera, algo que suele suceder cuando alguien pierde la vida. "Yo empecé a ver, eso nunca me había pasado, hay gente que se desprende, va y camina, va al baño y todo. Yo nunca lo había sentido pero sí me vi luego como si fuera un top shot (tiro cenital), me veo como me voy elevando. Veía mi silueta abrazando a Roberta y decía 'no ma... no me puedo ir, ¿a dónde vas wey?'".

"Sí sentí mucho frío, empecé a rezar. El jefecito sí nos ayuda a la hora de los put... Ya regresé y me quedé acá y le dije: 'Ya Diosito, te lo juro que no vuelvo a beber'", compartió el conductor, quien después se sinceró y aseguró que no pudo cumplir con lo que dijo, ya que a lo largo de los años siguió luchando contra su alcoholismo. "La verdad sí rompí mis promesas", finalizó el presentador, quien afortunadamente lleva ya varios años sobrio.

