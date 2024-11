¿Christian Nodal se retracta? El cantante confirma que no le informó sobre esto a Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La polémica en torno a Christian Nodal y su relación con Ángela Aguilar se intensifica, luego de que Cazzu, exnovia y madre de la hija del cantante, contradijera públicamente la versión de Aguilar respecto al inicio de su romance con el intérprete de Botella tras botella. A través de una entrevista en el programa PLP de Luzu TV, la cantante argentina aseguró que se enteró de la relación de su expareja y la intérprete mexicana por los medios de comunicación, al igual que el resto del público.

“Existió la pregunta sobre si hay alguien más, yo hice la pregunta y la respuesta fue no. Me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo”, declaró Cazzu. Su respuesta fue en referencia a las declaraciones de Aguilar a ABC News, donde insinuó que Nodal y ella llevaban varios meses juntos antes de hacerlo público. Por lo que Cazzu comentó: “Quién sabe si yo estaba embarazada, si acababa de parir. La historia que yo conocía hace muchos días se convirtió en una peor”.

En medio del cruce de versiones, Christian decidió responder mediante una transmisión en vivo en la que, aunque intentó dar a entender que Cazzu estaba al tanto de la relación, terminó contradiciéndose. Nodal mencionó que no había sido específico con su ex sobre la identidad de su nueva pareja, aunque sí le había advertido que "saldría con alguien" y pidió hacer un comunicado para evitar especulaciones: “Yo le informé a ella, no puntualmente de: ‘estoy con Ángela’. Ya habíamos terminado y le dije: ‘Hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que se enreden las cosas’”.

En otro momento del video, Nodal insistió en que durante su relación con Cazzu no mantuvo contacto con Aguilar: “Decidí estar con alguien más y ya está. Para empezar, mi esposa no fue mi amante, no hubo conversación”, aclaró. También aseguró que la única interacción que había tenido con Aguilar previamente fue una invitación al Foro Sol, evento en el que ambos coincidieron hace tiempo.

Pero eso no es todo, pues otro punto de controversia ha sido el comunicado que ambos compartieron en redes tras su ruptura. Nodal explicó que Cazzu autorizó el contenido, pero se negó a incluir una aclaración sobre infidelidad, ya que no estaba segura de que esta no hubiera ocurrido. “Tengo mensajes de Julieta donde dice: ‘Okay, puedes decir eso’. Yo le pedí: ‘¿Puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda?’”, relató Nodal, visiblemente molesto.

Con estas declaraciones, la situación entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar ha dado un giro inesperado, donde las diferentes versiones han despertado la curiosidad y comentarios de sus seguidores. La polémica continúa, y aunque el cantante intentó cerrar el tema señalando que “las cosas no siempre funcionan como uno quiere”, este triángulo amoroso parece tener aún muchos cabos sueltos.

