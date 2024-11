De terror: Secuestran a estrella de TikTok y abandonan sin vida; arrestan a fan obsesionado

Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- A una semana del asesinato de Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez, acaban de realizar una actualización del polémico caso, pues autoridades estadounidense revelaron que la reconocida estrella de TikTok desgraciadamente fue secuestrada y abandonada sin vida, después de realizar un en vivo desde el supermercado en el que se encontraba. Ya se ha arrestado al sospecho que se dice fue un fan obsesionado.

El 23 de octubre se anunció como desaparecida a la TikToker de 25 años, originaria de Puerto Rico, la cual estaba comprometida y era madre de una niña de tan solo nueve años de edad, lanzándose un boletín en redes sociales y medios de comunicación, en el que informaron que fue vista por última vez el pasado 22 de octubre al realizar uno de sus muy famosos en vivos en español desde uno de los supermercados de su localidad en Georgia, Estados Unidos.

Una semana después de que se reportara su desaparición, su cuerpo fue encontrado cerca del lugar en el que fue vista por última vez ya muerta. Como era de esperarse, esto ha generado un sin fin de dudas, como el hecho de qué fue lo que le pasó, porqué murió y cómo lo hizo. Las autoridades no han revelado las causas del deceso, pero su caso está siendo investigado, pues su madre y su prometido afirman que fue secuestrada y asesinada de manera deliberada por uno de sus fans.

La familia de la influencer, a través de una entrevista con Univisión, revelaron que les hace sospechar esto, primero, su prometido, Julio Tovor, señaló que recibió un mensaje de texto "sospechoso" en el que dice que espera que un hermano pase por ella, escrito en inglés, destacando que "No tenía sentido. Ella no habla así", por lo que la madre de la joven, Carmen Ramírez, agregó que su hija no dominaba el idioma por lo que no pudo haber sido escrito por ella: "Mi hija Minelys no habla inglés, mucho menos sabe escribirlo, por lo tanto, ella no pudo haber escrito ese mensaje de texto tan perfecto en inglés".

Tras toda la información, las autoridades comenzaron una búsqueda de la famosa, lo que dio a que primero encontraran su auto a cinco millas del supermercado en el que estaba, y después su cuerpo sin vida en una zona remota en la carretera llamada Furniture Drive, que corre paralela al estacionamiento del supermercado, a unas 50 millas al norte de Athens, Georgia. Testigos afirman haber visto una SUV oscura y una minivan dorada cerca del lugar la noche de su desaparición.

Finalmente, se ha informado que el pasado 30 de octubre, las autoridades arrestaron a un hombre identificado como Angel De Jesus Rivera Sanches, de 24 años, que se dice era uno de los seguidores más fieles de la Minelys, y que vio el en vivo que ella realizó desde dicho supermercado, y al darse cuenta que estaba en su zona, decidió ir a verla, lo que derivó en que la secuestrara y después la asesinara. Hasta el momento no se tiene una certeza de que él sea el culpable, pero ya están realizando la investigación, mientras lo tienen bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Habersham.

Fuente: Tribuna del Yaqui