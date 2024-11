¿Hay pleito? Wendy Guevara habla de Nicola Porcella y su "fracasado" reality amoroso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de las criticas y ataques al reconocido galán de origen peruano, Nicola Porcella, es su gran amiga y querida influencer, Wendy Guevara, quien ha salido para dar la cara a esta controversia y revela si da la razón con la opinión de que su reality amoroso es un "fracaso" total en cuestiones de rating para Televisa. La respuesta de la mexicana sorprendió a muchos, ¿acaso hay pleito entre ambos?

Hace varios días se estrenó por fin el reality show Soltero Cotizado, en el que 12 mujeres intentan ganarse el corazón del actor, pero este debe descubrir a las sinceras y a las embusteras. Pese a que fue de lo más esperado del año, el experto en espectáculos, Álex Kaffie, ha asegurado que desde su lanzamientos, sus números no hacen más que bajar y que incluso programas de repetición tiene más niveles de audiencia: "Oigan, a las Nicolafans, enciendan su tele. Tengo aquí los números y registró 3.7 puntos de audiencia".

Ante estos señalamientos del expresentador del programa Hoy, Wendy en una entrevista para Sale el Sol y otros medios de comunicación, recalcó que esas no eran más que mentiras, que Nicola tiene mucho rating y mencionó que cuando lanzó Perdida, Pero Famosa, se dijo lo mismo y siempre fue de lo más visto: "Siempre van a decir misa de todo. Cuando yo saqué Perdida, Pero Famosa en VIX, decían que no (era exitoso) y soy de las que tengo más visualizaciones en VIX. Voy a hacer segunda temporada porque, cuando hay segunda temporada, es porque estuvo bien la otra, pero siempre va a haber chismes".

De igual forma, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, recalcó que el exintegrante de Guerreros 2020 está muy feliz con su programa y que sí está teniendo los niveles esperados de audiencia, destacando que mientras muchos les tiran hate, ellos se divierten con el proyecto: "Él está super contento. En la casa, nos reímos de todo lo que va a pasar en el reality, de las cosas que nos acordamos y pues, así es la gente. Así son los detractores, pero les mandamos bendiciones porque, sin ellos, no tendríamos chisme".

Por otro lado, los presentadores de Imagen TV no concordaron con lo dicho por Guevara, debido a que primeramente, Ana María Alvarado señaló que no es por hate o porque desmerite a Nicola, pero que el proyecto de TV era "muy malo y aburrido", resaltando que deben de darle mejor oportunidad a personas ya preparadas para esto. Finalmente, Gustavo Adolfo Infante, afirma que habló con el peruano y él sabe que su programa es malo: "Él me preguntó '¿ya lo viste?'. Yo le dije que sí y él me dijo '¿qué te pareció?'. (Le respondí) 'malo'".

