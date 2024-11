Mario Bezares prohibiría a Alex Gou contratar a Paul Stanley para 'La Señora Presidenta'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más ha corrido el rumor de que Mario Bezares tendría mucho que ver sobre el despido, o más bien, el rechazo de un actor para la obra de teatro que esteraliza, La Señora Presidenta, dado a que según rumores, le prohibiría a Alex Gou, el productor de la puesta en escena, contratar a Paul Stanley como parte de uno de los personajes. El conductor de Hoy ha aclarado todo en una entrevista.

Más de 25 años se dijo que Bezares y Paul no podrían verse ni en pintura por el tema del asesinato de Paco Stanley, pues Mario fue acusado e incluso encarcelado más de un año. Sin embargo, después de la participación del presentador de 65 años en La Casa de los Famosos México, se reencontraron y dejaron en claro que jamás hubo odio entre ellos y lo que sea que hubieran hecho que hirió al otro estaba perdonado y estaban en una etapa de soltar lo malo.

Pero, cuando salió el excolaborador de Paco, se dijo que el conductor de Miembros Al Aire y él volvieron a odiarse pues en realidad todo fue publicidad y una campaña para lavar la imagen de este. Por más que todo esto ha sido negado por ambos, los rumores siguen creciendo, y hasta se llegó a decir que por causa de la presencia del esposo de Brenda Bezares, Paul no va a estar en la puesta en escena antes mencionada.

Poster de La Señora Presidenta. Internet

Tras esta serie de dimes y diretes, el actor de Mi Querida Herencia, durante una entrevista con varios medios de comunicación declaró que todo eso no eran más que falsos rumores, debido a que en realidad él fue el que rechazó la obra, puesto a que aunque se vio la posibilidad, la realidad es que ya tenía contrato para estar en otra puesta en escena y no podría hacer ambas: "No, porque yo ya voy a hacer la esta (obra) con Varela. Por eso no pude estar, yo ya había firmado con él. Por eso no pude hacer eso".

Finalmente, señaló que esta puesta en escena la hace junto a Gabriel Varela y que se llama Atrévete a Engañarme, destacando que ya se encuentran en ensayos y va a compartir escenario con grandes artísticas mexicanos a los que aadmira: "Ya lo subí a las redes, estamos ensayando… Se llama 'Atrévete a engañarme'. Va a estar la primera actriz Jaqueline Andere, 'la Rox', Mauricio Islas, Gina Valera y este muñeco".

Fuente: Tribuna del Yaqui