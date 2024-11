¿Muerte en Televisa? Tras quedar sorda, actriz revela dura enfermedad y alista su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora de Televisa, quien tiene 30 años de trayectoria artística mayormente en el Canal de Las Estrellas, de nueva cuenta dejó sin palabras a todos sus fans ya que en una reciente entrevista habló de su sordera y confesó que hasta la fecha no encuentra alguna cura para este tema. Sumado a esta confesión, la artista también compartió cuál es su último deseo en la vida.

Se trata de la guapísima Dalilah Polanco, quien actualmente forma parte del elenco femenil del exitoso programa Cuéntamelo YA!. También actuó en la serie La Familia P.Luche, junto a su exnovio Eugenio Derbez, y ha participado en exitosas telenovelas como Valentina, El privilegio de amar, Al diablo con los guapos, Cómplices al rescate, Por ella soy Eva, Por Amar sin Ley, Los Ricos También Lloran y Eternamente Amándonos.

Dalilah Polanco confesó que es sorda desde que era pequeña

Por motivo de su reciente aniversario por 30 años de carrera, Polanco se sinceró sobre lo que ha sido su lucha silenciosa siendo una persona sorda desde temprana edad: "De joven se me reventó el tímpano y perdí la audición casi al 100% del lado derecho. Nunca lo había comentado porque siempre traté de que esto no me detuviera en mi camino profesional y personal", dijo la también intérprete de teatro.

Asimismo, Dalilah compartió que la razón por la que ha decidido no operarse para solucionar su capacidad diferente es porque tendría que seguir muchas medidas, que incluyen no realizar actividad física. Sin embargo, confía en que la ciencia ha avanzado y que pronto podrá tener una solución ante su tema médico: "Llevo muchos años trabajando así y no me pasa nada. Si me aseguran que recuperaría la audición en su totalidad, pues sí me haría la cirugía".

Y debido a que no tiene hijos, la intérprete de 46 años hizo un reflexión a futuro y compartió que su último deseo es pasar su vez en una casa de retiro: "Ya estoy grande (tiene 46 años), entonces también empiezo a pensar en el futuro. En el día que ya no me pueda mover tan fácilmente. Ahorita estoy llena de energía y quiero seguir haciendo muchas cosas más, pero llegará el día en que ya no pueda. Y, como no tengo hijos y no quiero ser la carga de nadie quiero vivir en paz en una casa de retiro".

Incluso, Dalilah mencionó la posibilidad de que ella y más amigos se reúnan en un solo sitio para vivir juntos sus últimos días, algo muy similar a lo que ha externado Paola Rojas: "Que me cuiden y, aunque me pueda seguir valiendo por mí misma, que haya alguien que nos vigile. Mis amigos más cercanos y yo queremos comprar un terreno y hacer casitas para tener fogata y alberca en medio y así pasar nuestros últimos días. Sería nuestro sueño ideal".

Fuente: Tribuna