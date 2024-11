Murió por negligencia médica: Exconductora de 'Hoy' sufre repentina muerte y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa sigue en shock y helado luego de que una famosa exconductora del programa Hoy hiciera una difícil confesión ante las cámaras, tras haber sufrido una dolorosa muerte en su familia, a causa de una negligencia médica. Se trata de la guapísima y talentosa Natalia Téllez, quien se sinceró por primera vez y habló de lo que significó en su vida la muerte de su hermano mayor.

Como se recordará, la también actriz de series como Las Azules perdió a su madre en plena adolescencia luego de que la señora no librara la batalla contra el cáncer que padecía, creciendo únicamente al lado de su disfuncional padre Guillermo y su hermana Artemisa. Y algo que muy pocos de sus fans conocían es que Natalia también tuvo un hermano mayor varón, que lamentablemente murió antes de que ella naciera.

Natalia Téllez junto a sus padres

En el más reciente capítulo del programa Netas Divinas, las conductoras estaban hablando de ansiedades y miedos y ahí fue cuando la exconductora de Hoy recordó que si bien, ella no conoció a su hermano, sí tuvo que sanar el linaje que dejó su muerte: "He sentido ansiedad toda mi vida y tuve una terapia donde me dijeron 'siento que es una ansiedad disfrazada de vergüenza existencial' y yo saqué mis libros", inició su relato.

Téllez, quien ya es madre de una pequeña a la que llamó Emilia, aseguró que sufre el síndrome del sobreviviente: "Creía que es porque mi madre murió y el terapeuta me dijo 'no, viene de antes'". De esta forma la mexicana de 38 años se dio cuenta que había estado cargando indirectamente con la ausencia de su hermano: "En un programa de Netas hablaban de los niños arcoíris, que son los que nacen después de la pérdida de un bebé y Dani (Magún) me dijo 'tú eres un bebé arcoíris'", recordó.

Sobre su fallecido hermano, Natalia compartió: "Nació, cumplió 3 meses y falleció de una negligencia médica". La conductora compartió que su familia no solía hablar de este tema pero los comentarios que hacía su fallecida madre hacia ella la hicieron generar ansiedad desde temprana edad: "Mi mamá no hablaba mucho de ese tema pero me decía mucho 'eres la niña más deseada del mundo' y yo lo que sentía, como había ahí un secreto con lo de Guillermo".

Yo decía 'pin... presión de ser alguien que valga la pena', eso me generó ansiedad, yo decía 'debería ser especial... no seas una mierd...'".

Después de años tratando de hacer cosas para justificar su presencia en este mundo, Natalia entendió que es valiosa por el simple hecho de existir y que no le debe probar nada a nadie: "Me ayudó mucho esa terapia, pero siento ese rollo de 'una chamba, otra chamba', pero entendí que no debo de justificar mi existencia, ya solo sé y no las pasamos chido".

Mira a partir del minuto 5:40

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable