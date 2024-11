"Pendej...": Laura Zapata insulta y destroza a Angélica Rivera por su relación con Peña Nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron 6 años desde que se acabó el sexenio de Enrique Peña Nieto, su exesposa Angélica Rivera continúa recibiendo críticas y malos comentarios por su papel como primera dama de México. Recientemente la protagonista de novelas como Destilando amor recibió crueles insultos por parte de una colega del medio artístico. Estamos hablando de Laura Zapata.

Durante los nuevos episodios del programa Secretos de Villanas salió a colación el nombre de 'La Gaviota' y fue en ese momento que la media hermana de Thalía se le fue encima. "Ella es una vergüenza para los actores y las actrices de México, cuando salió a la luz la relación con Enrique todos dijimos 'wow, va a ser la primera dama' y pensamos que íbamos a tener a alguien que iba a hablar por nosotros, qué ilusos fuimos", comentó la también política.

Laura Zapata destrozó a Angélica Rivera por su matrimonio con EPN

Laura, quien ya no tiene contrato de exclusividad en Televisa, señaló que Angélica debería de haber impulsado apoyos para el gremio artístico pues sabe de las carencias que sufren los artistas pero no lo hizo y la culpo de únicamente en buscar su beneficio personal. "Cuando una mujer llega al poder, o sea, la primera dama y lo primero que tenía que haber hecho era apoyar a su círculo".

Aylin Mujica y Gaby Spanic la estaban escuchando y difirieron con sus declaraciones, ya que aseguran Rivera no podía tomar decisiones de ese tipo: "No estaba en sus manos", mencionó Aylin y Laura respondió: "Estaba entre sus piernas". Asimismo, la actriz cubana criticó a Zapata por querer que Angélica la favoreciera cuando no es éticamente correcto hacer estas prácticas: "Tanto criticamos a los políticos que favorecen a su gente y cuando llega un artista queremos que nos favorezca, así no se gobierna", dijo Mújica.

Las famosas insistieron en que 'La Gaviota' no tenía poder para tomar decisiones y Laura la insultó: "Pues no, qué pende... qué horrible que te líes con una persona poderosa para no poder hacer nada", por lo que Aylin agregó "Ella no era la presidenta del país". Finalmente, Laura aseguró que Angélica sí sacó provecho de su matrimonio con Peña: "Pero para comprarse la casa blanca y adquirir un patrimonio sí era primera dama, pero para lo demás no".

Fuente: Tribuna y X @lacomadritaof_