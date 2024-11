Tenía dos tumores: Cáncer terminal mata a conductora de 'Hoy' y Televisa llora su sorpresiva partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa periodista de Televisa recuerda a una conductora del programa Hoy, quien falleció el año pasado a causa de una leucemia que avanzó rápidamente. Se trata de Talina Fernández, quien perdió la vida el pasado 28 de junio del 2023 a los 78 años a causa de este cáncer terminal que casi nadie sabía que padecía. La presentadora, quien en sus últimos años de vida trabajó en televisoras como TV Azteca e Imagen Televisión, sufrió un duro deterioro en su salud luego de que en 2006 le detectaran dos tumores.

Talina Fernández en 'Hoy'

"En memoria de los que siempre están en nuestro corazón", fue como la periodista y conductora de espectáculos de Televisa Mara Patricia Castañeda tituló el video compartido en su canal de YouTube con motivo del Día de Muertos, en el que recordó a varios famosos que ya partieron de este mundo como el conductor argentino Fernando del Solar, la productora del matutino Hoy Magda Rodríguez, la actriz Rebecca Jones, Lilia Aragón, el estilista Daniel Urquiza y Talina Fernández, entre otros.

Mara Patricia recordó un fragmento de la entrevista que le hizo a la 'Dama del buen decir' y madre de la fallecida actriz Mariana Levy, quien perdió la vida en 2005 a causa de un infarto fulminante. En la charla que sostuvieron hace unos años, la presentadora relató que luego de la muerte de Mariana ella decidió adoptar a la hija que tuvo la actriz con Ariel López Padilla, María. Talina mencionó que gozaban de una excelente relación y que la característica que más compartían es ser muy "enamoradizas".

Talina Fernández (QEPD)

Talina también reveló el momento en el que sintió una dura traición, cuando su exesposo le fue infiel y descubrió que con nada más y nada menos que ¡su amiga!: "Mi amiga me dice: 'pues tu marido es malísimo haciendo el amor eh'. Se me atravesó el tenedor, por poco asfixio a María porque era mi amiga, ¡mi amiga de la secundaria! y me está confesando enfrente de otra señora que se acostó con mi marido. De esas cosas viví con él, fue infiel siempre", reveló en la entrevista.

Como se recordará, la muerte de la conductora dejó en shock al espectáculo. Como parte de su última voluntad, la presentadora le pidió al exproductor del matutino Sale el Sol Andrés Tovar, con quien trabajó desde 2020, que le hiciera un video y lo publicara cuando hubiera muerto. Cuando se confirmó su partida, Tovar publicó el video, en donde ella les agradecía a todo el equipo del programa por haberla acogido y apoyado.

