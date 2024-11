Tras alistar su funeral, actriz de Televisa llega a 'Ventaneando' y hace última súplica en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, que ha participado en exitosos proyectos del Canal de Las Estrellas y que fue vetada por un conflicto con los directivos, recientemente dejó en asombro a toda su comunidad de seguidores debido a que reveló que ya tiene todo listo para el día de su muerte. Sumado a esta situación, ahora la artista apareció en el programa Ventaneando e hizo una última súplica antes de 'morir'.

Se trata de la querida estrella María Antonieta de las Nieves, quien es mejor conocida como 'La Chilindrina y quien durante los últimos días se ha apoderado de la atención de toda la prensa y fans al asegurar que ya preparó su funeral. Esta actriz no solo consiguió fama internacional gracias al programa El Chavo del 8, que se desprendía de otro programa Chespirito, sino también porque participó en varias telenovelas de San Ángel.

Algunos de los melodramas que realizó fueron Senda prohibida, Mundo de juguete, Preciosa y Sueños y caramelos, entre otros, sin embargo, desde hace dos décadas está vetada del canal debido a un problema por las regalías. Es por ello que actualmente María Antonieta concede entrevistas a cualquier medio, como Ventaneando, donde recientemente apareció haciendo fuertes confesiones.

María Antonieta de las Nieves hizo súplica al Museo de Cera

Resulta que la excompañera de Florinda Meza aprovechó su reciente encuentro con la prensa para compartir que se anticipó al día de su muerte y y tiene todo listo para cuando le toque partir de este mundo: "Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Yo tengo preparado mi caja, mi ataúd. Ya lo busqué y me gustó mucho. Con vírgenes de Guadalupe en todos lados. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar".

Además, María Antonieta declaró que deseaba partir de este mundo con su traje de 'La Chilindrina', pero este último deseo podría no cumplirse porque a sus hijos no les gustó la idea. Y aprovechando que estaba frente a las cámaras de TV Azteca, De las Nieves hizo una súplica ya que desea que el Museo de Cera le cumpla otro de sus deseos. Resulta que la famosa anhela tener su figura de cera antes de morir, por hizo un llamado a quien corresponda.

"Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está el Chavo, imagínate tener ahí a La Chilindrina, le suplico al encargado al director, que ojalá que si llegan a poner a más personas, pues pongan a La Chilindrina", declaró la también comediante. Y compartió que también espera que su colección de 'Chilindrinas' acaben en un museo: "Yo creo que las van a mandar a algún museo, en el Museo del Juguete, en el Museo del Niño".

Fuente: Tribuna y X @ventaneando