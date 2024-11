Actriz de Televisa queda en quiebra por dura enfermedad; acabó en silla de ruedas y desapareció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados del año 2022 el público de Televisa y el ambiente artístico general quedó en shock con la noticia de que una reconocida actriz había sido brutalmente atacada en su casa por su propio hermano, quien se encarga de sus cuidados debido a que la famosa lleva tiempo en silla de ruedas. Este caso se refiere a Mónica Dossetti, una aclamada artista mexicana que durante décadas brilló en la pantalla de Televisa.

La guapa mujer rubia saltó a la fama como la icónica villana de melodramas del Canal de Las Estrellas como Volver a empezar, El premio mayor y Salud, dinero y amor, además de que también participó con otros personajes en las novelas Siempre te amaré, Las vías del amor y Soy tu dueña. Desafortunadamente, Mónica tiene años retirada del medio artístico debido a que sufre esclerosis múltiple y se encuentra postrada en silla de ruedas.

Antes y después de la actriz Mónica Dossetti

En el año 2022, el nombre de Dossetti se volvió viral debido a que surgió un video del momento en que su hermano José Dossetti intenta estrangularla con un cinturón dentro de una casa de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Luego de que las imágenes le diera la vuelta al Internet, las autoridades mexicanas tomaron cartas en el asunto pero la actriz no quiso proceder legalmente contra su familiar.

En una breve entrevista con Venga la Alegría, donde presentó dificultades para hablar, Mónica compartió que se sentía "muy cansada" y "de la ch..." debido a que tiene tiempo sin atenderse con un especialista debido a que no tenía dinero para pagar la consulta: "Es que no he tenido para el neurólogo... Hace mucho años, pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar", dijo la famosa al matutino de TV Azteca.

Hasta la fecha de publicación de esta nota se desconoce el paradero de Mónica así como su estado de salud. La última información que hay sobre la actriz data de septiembre de 2023, cuando reporteros de Ventaneando acudieron a Morelos para buscarla pero su hermano José informó que ya no se encontraba a su cuidado. Dossetti señaló que a raíz de la agresión que hizo contra su hermana se quedó sin trabajo y explicó que Mónica no volvería a aparecer públicamente tras los hechos:

No la pueden contactar, si pudieran contactarla me gustaría, pero no queremos que esté en la televisión. Quedó bajo la custodia de mi hermana la mayor".

