Adiós 'Hoy': Tras alistar su muerte y años vetada de Televisa, actriz se confiesa en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien aseguró estar vetada de Televisa debido a que hace años no la llaman para estar en las novelas, sorprendió a todos sus fanáticos debido a que recientemente se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría, e hizo fuertes declaraciones sobre su vida privada. Se trata de la guapísima Lorena Herrera, quien hizo su debut en TV Azteca desde el año pasado cuando participó en MasterChef Celebrity.

Durante décadas, la originaria de Mazatlán, Sinaloa, trabajó exclusivamente para la empresa de San Ángel actuando en novelas como Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Amy, la niña de la mochila azul, Lola, érase una vez y la última Amores con trampa en 2015. Durante una visita al matutino Hoy, Herrera compartió que ella estaba lista para volver a la actuación pero ningún productor le ofrecía trabajo.

Antes y después de Lorena Herrera

Tras la falta de oportunidades en Televisa, la guapa mujer probó suerte en Imagen TV y luego en el Ajusco, en esta última empresa ha seguido haciendo algunas apariciones. Luego de presentar su nueva canción en el programa en vivo de VLA, Lorena también dio una entrevista a los reporteros donde habló sobre su decisión de no ser madre: "Yo tomé la elección de no tener hijos cuando podía tener hijos, pero yo había tomado la decisión y me siento muy feliz".

Asimismo, Herrera hizo énfasis en que ninguna mujer debe de ser obligada a tener hijos para cumplir con expectativas que impone la sociedad: "No porque seas mujer tienes que tener hijos, las cosas no las tienes que hacer, es ¿quieres, deseas, qué le vas a dar?, mucha gente luego tiene hijos por no quedarse y para que de viejas las mantengan".

Lorena, quien hace semanas declaró que ya tiene su testamento para el día que le toque partir, finalmente señaló que está a favor de las alternativas que hay hoy en día para ser madre para aquellas que no tienen la posibilidad de tener un hijo de forma natural: "Es una gran oportunidad". Y cambiando de tema, la actriz hizo una invitación al público para que cuiden más su salud y dio algunos tips: "Yo lo más que puedo lo consumo orgánico, aunque no es tan fácil".

