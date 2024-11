¿Al borde de la muerte? Hermano de Daniel Bisogno estremece a 'VLA' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se sigue afirmando que Daniel Bisogno está grave y fue internado de nueva cuenta por severas complicaciones con su trasplante de hígado, por lo que ahora, su hermano, Alex Bisogno, ha decidido aclarar su situación de una vez por todas, estremeciendo a Venga la Alegría al dar una fuerte noticia con la verdad de el estado de salud tan preocupante del conductor de TV, ¿acaso está al borde de la muerte?

El también conductor rompió el silencio y aclaró el estado de salud actual de su hermano Daniel, después de que trascendiera que el presentador de Ventaneando fue hospitalizado de emergencia el pasado fin de semana. Sin brindar detalles exactos de la entrada y salida del nosocomio del también actor y comediante, el colaborador del programa Al Extremo manifestó que es normal que su consanguíneo esté recibiendo este tipo de cuidados médicos, por lo que descartó cualquier tipo de peligro en su recuperación.

En entrevista para el matutino de TV Azteca, declaró que no hay mucho que inventar ni que explicar, sino que es verdad que su hermano ha estado volviendo al hospital, pero porque un trasplante de hígado no es algo que solo se supera, sino se debe dar un seguimiento: "No, no, no, no es que esté en peligro, lo que pasa es que una operación de ese tamaño amerita que Daniel esté regresando constantemente a chequeos, a revisiones o, en el peor de los casos, por ciertas cosas que se desajustan".

En este sentido, el integrante de la familia Bisogno señaló ante las cámaras del matutino producido por Maru Silva, que el artista está en perfecto estado para retomar sus labores en el ámbito profesional, incluso que la doctora lo recomendó: "Daniel ya por prescripción médica tiene que regresar a trabajar ya, aunque él no quisiera, porque una de las cosas que dice su hepatóloga es que mientras él siga en casa, su mentalidad va a seguir sintiéndose como enfermo".

Necesita regresar a su vida normal para que deje atrás ya el trago amargo que vivió, ya lo recibió, ya eso ya tiene dos meses y medio. Ahora ya la medicina ha avanzado, con ciertos medicamentos, tú puedes reincorporarte a la vida", declaró Alex.

Finalmente, Alex no descartó que su famoso hermano vuelva en breve a la vida pública, tanto en la televisión como en el teatro, donde tiene funciones en Lagunilla, Mi Barrio: "Entonces ahorita tiene que regresar, claro, entiendo que a lo mejor también pues que Ventaneando lo quieren cuidar, que en el teatro lo quieren cuidar, que él también va a decir: 'bueno, mejor me quedo unos días más en mi casa', pero de que ya tiene la orden de regresar, ya".

