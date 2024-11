Bárbara de Regil responde a sus detractores y aclara por qué hizo ejercicio en el avión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer, te contamos en TRIBUNA que Bárbara de Regil se había convertido en tendencia en redes sociales por publicar un video en el que se le ve haciendo ejercicio en pleno vuelo. En el clip de apenas unos segundos, se aprecia a la famosa trotando en su lugar, en el pasillo y haciendo sentadillas. La famosa expresó que llevaba 35 horas de vuelo, por lo que decidió realizar actividad física.

Como era de esperarse, sus detractores no tardaron en estallar en contra de la famosa, argumentando que era una “ridícula” y “traumada” por hacer ejercicio en pleno vuelo. Quizás, una de las cosas que más se mencionaron en redes sociales como en X, es que la estrella de Rosario Tijeras estaba intentando llamar la atención, debido a que Ángela Aguilar se había convertido en la famosa más controvertida, por lo que Bárbara lo habría tomado como reto personal y decidió ‘romper’ al Internet haciendo actividad física en el lugar menos esperado.

Horas después de que Bárbara fuera destrozada en redes sociales, la famosa reaccionó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde declaró que no se había puesto a hacer ejercicio porque estuviera traumada con la actividad física, sino que lo había hecho por cuestiones de salud, dado a que ya llevaba 35 horas sentada y se sentía muy cansada de mantenerse en la misma posición, así que optó por activar su cuerpo.

La actriz declaró: “A los medios que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo. Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobretodo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo. Posdata, ¿soy la única que no soporta esa vocesita del chismecito del baras?”, agregó la también influencer del mundo fitness.

Bárbara de Regil reacciona por las críticas de los medios

Créditos: Instagram @bárbaraderegil

Cabe señalar que los comentarios en las historias de Instagram no están habilitados para el público, por lo que no se puede ver la reacción del público, pero en X aún se pueden ver varios mensajes en contra de la famosa, en los que continúan criticándola por haber hecho ejercicio en medio de un vuelo, aparentemente largo. Y tú, ¿qué piensas?, ¿crees que se trata de alguna exageración de la estrella de televisión.

