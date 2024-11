Eduardo Santamarina responde a Jorge Poza: Afirma que hijos de Mayrín Villanueva sí son sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas el famoso actor Jorge Poza se apoderó de la atención de los medios luego de asegurar que el era el "único padre" de Romina Poza y Sebastián Poza, en relación a que Eduardo Santamarina había declarado que él consideraba a los jóvenes como sus propios hijos. Estos comentarios ya llegaron a los oídos del actual esposo de Mayrín Villanueva y así respondió.

En una entrevista exclusiva para la revista TVNotas, Poza declaró lo siguiente: "El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín (Villanueva) su mamá". Recientemente el reconocido galán de Televisa se encontró con diversos medios en un evento público y respondió al exesposo de Mayrín de forma contundente pero manteniendo la calma y sin ser grosero.

El villano de telenovelas como La Desalmada dejó claro que para él los hijos de Mayrín forman parte de su familia nuclear: "Cada quien tiene derecho, sí, ya la opinión de él es muy respetable, yo no tengo nada que decir al respecto. Para mí, tú me preguntas hoy, ¿cuántos hijos tienes? Yo digo cinco hijos, son tres varones y dos mujeres, punto, se acabó, no hay otro", expresó Santamarina.

Eduardo Santamarina afirma que hijos de Mayrín Villanueva también son suyos

De la misma manera, el histrión de 56 años destacó que su relación con Romina y Sebastián Poza surgió de forma natural y sin ninguna complicación. "No, al contrario, fue muy fácil eso, tanto Mayrín como nosotros, bueno, los cinco, fuimos muy bendecidos en ese sentido porque los niños, nuestros hijos eran pequeños, entonces, luego, luego hicieron el clic, el match, y entonces nosotros nos volteamos a ver, Mayrín y yo, me acuerdo perfectamente de ese día, y así como que respiramos hondo y dijimos: 'ay, gracias, Dios mío, gracias'", contó.

Esa parte siempre es muy complicada, puede ser, no que siempre, puede ser muy complicada porque cuando vienen parejas e hijos de otros matrimonios, los míos, los tuyos y los nuestros, de repente siempre la prioridad es cómo se llevarán nuestros hijos", añadió.

Conjuntamente, Santamarina aprovechó para aclarar que ninguno de los dos jóvenes le dice papá pues este término pertenece a Poza: "No, no, no, me dicen Lalo, me dicen Lalo, no, papá le dirán a Jorge, pero si tú me preguntas a mí cuántos hijos tengo, yo siempre te voy a decir cinco hijos", recalcó. Además, Eduardo señaló que su relación con Jorge siempre ha sido cordial, por lo que no entiende de dónde vienen sus declaraciones.

La relación siempre ha sido cordial, de mucho respeto, entonces no sé porqué esa revista ¿de dónde?, no hagan caso", expresó a las cámaras de Venga la Alegría.

Finalmente, el actor que fue reconocido con el premio Trilogía de Oro por más de 30 años de carrera, expresó que, a diferencia de otros famosos, él siempre tendrá tiempo para la prensa. "Yo siempre le he dicho, el pararte, cinco segundos, un minuto, lo que sea necesario, con mucho respeto, más contestas, porque además ustedes tienen la libertad de preguntar lo que sea, y nosotros tenemos la libertad de contestar lo que sea. Entonces, ¿por qué esconderme, salir corriendo, mentar madre, hacer cara? No, yo siento que están yendo mucho más allá".

Fuente: Tribuna