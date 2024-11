¿Es lesbiana? Cantante da la cara a la prensa y confiesa si tuvo romance con actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas una famosa cantante reapareció ante la prensa en México y de inmediato fue cuestionada por los reporteros acerca del supuesto romance que habría tenido con una polémica actriz de Televisa. Se trata de la reconocida brasileña Denisse de Kalaffe, quien hace algunas semanas fue relacionada sentimentalmente con la primera actriz mexicana Laura Zapata.

La primera en ventilar el amorío entre las artistas fue Yolanda Andrade, quien es abiertamente lesbiana desde hace años y quien asegura tuvo un sólido noviazgo con Verónica Castro. La originaria de Culiacán no mencionó el nombre de Denisse pero la prensa sacó sus conclusiones: "Yo nunca he dicho ninguna mentira, yo no dije nombres... Dije (que Laura fue novia) de una que ya falleció y de otra que es cantante y compositora", contó Yolanda hace un tiempo.

En tanto que Cynthia Klitbo aprovechó su participación en el reality Secretos de Villanas para lanzarse en contra de Laura y sacarla del clóset, señalándola por un amorío con la intérprete de Señora, señora. Tras toda la controversia, la noche de ayer martes Denisse fue captada en un evento donde fue reconocida y respondió al rumor de su amorío con Laura, el cual asegura es una vil mentira.

Denisse de Kalaffe responde a supuesto amorío con Laura Zapata

De Kalaffe señaló que Yolanda es su amiga y la conoce muy bien, por lo que cree que hizo estas declaraciones solo para generar expectativa: "No entro en esos juegos de nadie... Yolanda es una chava que quiero mucho y es una inteligente mujer que agarra a ustedes, los periodistas, y hace lo que quiera con ustedes", mencionó entre risas. Además, añadió: "Yolandita es muy creativa y es una gran marquetera, buena directora de marketing, es brillante para promocionarse así misma, entonces hace comentarios que no son prudentes, que no son reales y ustedes caen como pato".

La famosa de 75 años compartió que tiene una gran amistad con Zapata y su familia, pero ello no significa que hayan sido pareja: "Con la familia entera, con Laura, con su abuela que en paz descanse, con todos me llevaba muy bien, una amistad de familia". Luego los reporteros le dijeron que Cynthia también la estaba relacionando con la villana de novelas como María Mercedes, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata.

¿Quién es Cynthia Klitbo? yo no sé qué es Cynthia, no sé... quizá es parte de su fantasía".

Y Denisse finalizó la entrevista diciendo que ella jamás mentiría sobre sus relaciones amorosas: "Yo no negaría a ninguna mujer".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz