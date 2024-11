Esperan a su tercer bebé: Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares confirman embarazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares anunciaron la llegada de su tercer hijo a través de un emotivo video grabado en la playa, donde compartieron la feliz noticia con sus seguidores. En el video, ambos aparecen caminando junto a sus hijos, Ximena y Juan Carlos, nacidos en 2021 y 2023. La pareja dejó ver que están emocionados por el embarazo. El clip estuvo acompañado de la canción Dreaming Of You de Selena Quintanilla y el mensaje: "One more to adore. El amor se multiplica".

Por ahora, se desconocen los pormenores de esta alegre noticia. Para la ocasión, la familia eligió vestir ropa blanca y beige. Al faltar los colores rosa y azul, se mantiene en secreto si el bebé será niña o niño. Además, Navarrete evitó mencionar cuántas semanas de embarazo tiene, aunque se estima que podría estar en su segundo trimestre, pues es esta etapa en la que se recomienda hacer pública la gestación.

Ambos suelen compartir en redes sociales algunos de los momentos especiales que viven en familia. Apenas en abril, celebraron su séptimo aniversario de bodas. Para ese momento, se dedicaron tiernos mensajes en los que resaltó el cariño, felicidad y admiración que predomina en su matrimonio. "Gracias por cuidar a nuestra familia, por ser el mejor compañero que puedo tener, por ser un gran papá para nuestros bebés, amo caminar la vida junto a ti", escribió la modelo. En tanto que el político redactó: "Me encanta la vida que estamos construyendo juntos. Gracias por estar a mi lado".

¿Cómo inició su relación?

Su historia de amor comenzó en 2015, cuando amigos en común los presentaron. La conexión fue tan fuerte que, solo un año después, se comprometieron y celebraron su boda en una ceremonia elegante en la Capilla del Colegio de San Ignacio de Loyola, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su luna de miel duró dos meses y recorrieron distintos lugares, entre los que destacan España, Francia, Italia, Nueva Zelanda y los Emiratos Árabes.

Un año después de su boda, en 2018, revelaron que estaban por convertirse en padres por primera vez. Sin embargo, la situación dio un giro repentino cuando en revisión rutinaria, el médico les informó que el bebé, de 15 semanas, había fallecido. Luego, el 8 de diciembre de 2021, le dieron la bienvenida a su 'bebé arcoíris', a quien llamaron Ximena y dos años más tarde, recibieron a Juan Carlos.

