Joanna Vega-Biestro tacha de "soberbia" a Ángela Aguilar y sacude a 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Ángela Aguilar se encuentra pasando por uno de los peores momentos de su carrera (sino es que está en el punto más bajo) y es que, como ya te hemos contado otras veces en TRIBUNA, la famosa comenzó a recibir una fuerte ola de odio por parte del público justo después de que se confirmó su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal, hecho que no fue del agrado de la audiencia, puesto el ‘Forajido’ recién se acababa de convertir en padre con la trapera argentina, Cazzu.

Lamentablemente, la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ ya tenía problemas de imagen desde antes del tema de Nodal, puesto la famosa era vista como una persona orgullosa y engreída debido a unos videos que se habían filtrado de ella donde, presuntamente, se evidenciaría su clasismo, por lo que cuando salió a la luz todo el tema de Nodal, solo se potenció el descontento del público hacia la famosa, el cual se evidenció aún más durante el espectáculo de los Kids Choice Awards.

Como era de esperarse, este tema no dejó indiferente a propios y ajenos, puesto a partir de este momento, una gran cantidad de personas comenzaron a opinar e incluso a condenar los actos de las personas presentes en el Auditorio Nacional el pasado fin de semana, entre ellos se puede mencionar a Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol quien el pasado martes 19 de noviembre, emitió un mensaje a través del programa matutino de Imagen TV.

Joanna mencionó que todo lo que está viviendo Ángela es producto de un mal manejo de relaciones públicas e imagen, ya que, esta situación pudo haber cambiado si la famosa hubiese tenido una manera de reaccionar distinta a como lo estuvo haciendo cuando se confirmó su relación con Christian: “Esta opinión, que tal vez todo sería muy diferente si Ángela desde un principio sale con una actitud un poco menos soberbia. Estaba buscando una palabra menos (dura), pero sí, esa es la realidad, soberbia”.

Joanna Vega-Biestro evidenció que Ángela habría sido incongruente con sus declaraciones anteriores sobre su vida amorosa, lo que también habría desatado el enojo de la gente: “Si hubieran manejado las cosa de una manera diferente, tal vez esto no estaría ocurriendo, pero qué pasa: que vienes de declaraciones de Ángela diciendo ‘si yo tengo novio nunca lo van a saber porque eso no es de gente bien’ y corte A) empieza a una relación con Nodal cuando (él) tiene una niña y sale a decir que no lastimaron a nadie y no están haciendo nada malo”. Cabe aclarar que hasta el momento la cantante de Abrázame no ha hecho declaraciones al respecto.

