Luis Miguel en fuerte polémica tras maltrato a comensal en restaurante de Acapulco

Ciudad de México. - El nombre de Luis Miguel vuelve a ser tendencia tras las declaraciones de Bere Ortiz, una creadora de contenido en TikTok, quien recientemente denunció el comportamiento grosero de los elementos de seguridad del cantante durante su visita a un restaurante en Acapulco.

Según el relato de Ortiz, lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en una experiencia incómoda al encontrarse con ‘El Sol de México’ en el mismo local. La creadora de contenido detalló que su grupo se percató de la presencia del cantante por las mamparas improvisadas que lo separaban del resto de los comensales.

Ortiz explicó que, aunque intentaron disimular su emoción al notar que Luis Miguel estaba cerca, el entusiasmo del grupo llamó la atención del personal del restaurante. “Preguntamos al mesero si era él, pero nos negó su presencia, aunque era evidente. Hasta había un reflejo donde se podía ver claramente que estaba allí”, relató.

No obstante, la situación escaló cuando, según Ortiz, un miembro del equipo de seguridad del cantante se acercó de manera intimidante y le exigió que bajara su teléfono móvil para evitar tomar fotografías.

Se me acerca un changototote enorme, con otro acento, que obviamente no era mexicano, y de manera muy grosera me dice: ‘no puedes tomar foto, baja tu teléfono’ (...) le dije: ‘yo no fui la de la foto, ve el ángulo, son los de allá atrás’”, explicó la influencer, quien afirmó sentirse intimidada por el comportamiento del guardia.