Maxine Woodside denuncia ola de odio en su contra por defender a Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Maxine Woodside es una de las comunicadoras que ha seguido de cerca el caso de Ángela Aguilar con Christian Nodal, al grado en el que ella misma fue quien dio la exclusiva de que los jóvenes cantantes se encontraban contrayendo nupcias en una hacienda de Cuernavaca el pasado miércoles 24 de julio. Recientemente, la denominada ‘Reina de la Radio’ entró en la polémica de la pareja de jóvenes debido a que salió en defensa de la hija menor de Pepe Aguilar.

La postura de Maxine radica en el hecho de que si bien, Ángela tuvo parte de la responsabilidad en todo el zafarrancho con Cazzu, el verdadero responsable de todo esto es Christian Nodal, quien era la pareja de la trapera y el padre de Inti. Asimismo, en aquella ocasión Woodside le pidió a la gente que dejaran en paz a la ‘Princesa del Regional Mexicano’, porque ha sido quien ha recibido mayores oleadas de críticas.

Maxine Woodside sale en defensa de Ángela Aguilar

Es bajo este contexto que la gente le dio la espalda de Maxine Woodside y comenzaron a atacar a la conductora de radio, quien recientemente reveló, en su programa Todo Para La Mujer, que ha recibido ataques y amenazas por parte del público debido a que defendió a Ángela; sin embargo, esto no sirvió para mover la postura de la presentadora, quien se mantuvo firme en asegurar que el culpable era el cantante de Adiós Amor.

Woodside declaró: “Lo que digo es ‘el que tiene la culpa es él, no ella’ y me criticaron porque dije que Nodal era el culpable. ¿Quién tenía bebé recién nacido? Él, por cierto, una bebé preciosa”. Maxine continuó respondiéndole a sus opositores, cuestionándolos sobre en qué momento habían criticado de tal manera al exnovio de Belinda: “¿A qué hora han criticado a Nodal? No lo han criticado para nada… No como a Ángela. El que tenía un compromiso, el que tenía una bebé era él, no ella. Ella era soltera”, destacó la periodista.

Finalmente, Maxine indicó que lo que estaba ocurriendo con Ángela había llegado a límites insostenibles: “Es demasiado, no es para tanto para que estén echando tanto hate a Ángela. Ya denle vacaciones (la atacan) nomás porque es mujer”, concluyó Maxine Woodside. Cabe aclarar durante la jornada del pasado miércoles 19 de noviembre, Christian canceló un concierto por supuesta baja venta de boletos.

