¿Murió Silvia Pinal? Tras alcoholismo, Alejandra Guzmán confirma dolorosa muerte y se viste de luto

Ciudad de México.- Una integrante de la Dinastía Pinal se viste de luto tras anunciar desgarradora muerte. ¿Falleció la matriarca Silvia Pinal? No, pues aunque la primera actriz de 93 años ha estado pasando algunos años complicados respecto a su salud en los últimos años, actualmente se encuentra bien. Se trata de Alejandra Guzmán, quien reveló en una emotiva entrevista para Imagen Televisión que ha perdido a dos bebés.

La confesión sucedió hace ya algunos años para El minuto que cambió mi destino del conductor Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, la televisora decidió recordar esta dolorosa charla este martes 19 de noviembre. La cantante reveló que fue muy duro perder a dos bebés junto a su entonces pareja, el empresario Gerardo Gómez Borbolla, con quién se casó a principio de los 2000, cuando su primera y única hija Frida Sofía era apenas una niña.

Alejandra Guzmán y Gerardo Gómez Borbolla

La cantante fue cuestionada acerca de las veces en las que considera que tocó fondo, a lo que respondió: "Creo que el perder un hijo, un hijo que yo quería tener con Gerardo. Ese fue un fondo muy duro. Estuve borracha después de que lo perdí... estuve como un mes borracha, no logré morirme que era lo que yo quería", relató. La artista compartió que fue su hermano Luis Enrique Guzmán quien la llevó a rehabilitación por el alcoholismo y depresión que enfrentaba: "Luis Enrique llegó por mí, me llevó a una rehabilitación, yo tengo 4 rehabilitaciones en mi vida", dijo.

La intérprete de éxitos como Eternamente bella contó que la pérdida de su bebé ocurrió durante el primer mes de embarazo, dejándola destrozada. "Me levanté llena de sangre entonces no había nada que hacer. Uno no acepta, no sabe qué pasó", dijo Alejandra, compartiendo que después de esa pérdida vino otra cuando ya se estaba separando de Gómez Borbolla: "Luego perdí otro hijo cuando ya me estaba separando de él y mi papá y él se empezaron a pelear. Él salía en la televisión, y dije no, esto es un circo".

Y agregó: "No puedo ir por la vida siendo una heroína y teniendo a Frida pequeñita, teniendo mi carrera y todo lo que tenía que hacer para salir adelante", relató. "Tuve que decidir, o el bebé o yo y al final hay muchas mujeres que me comprenden porque no es fácil tomar una decisión así pero lo tuve que hacer. O era eso o mi vida y yo tenía que seguir viviendo mi vida y salir adelante con Frida y sola", compartió.

Finalmente, se deshizo en elogios a su padre Luis Enrique Guzmán, ya que asegura que ambos se han salvado de sus peores momentos. "Mi padre siempre ha sido mi máximo. Soy muy parecida a él en cosas buenas y malas. todos sus defectos los tengo yo (...) El día que yo tiré la toalla y le dije 'ya estoy harta, ya no quiero vivir', me puso al Auditorio Nacional y me dijo 'te quieren saludar', me puso el grito de la gente y no dormí toda la noche, me inyectó vida y cuando él se iba a morir, que le hicieron la colonoscopía, él me dijo 'yo ya no quiero' y me fui a Chile y de ahí le hablé y ahí le gritaron y se salió del hospital a los 2 o 3 días. Es la mejor medicina", concluyó.

Fuente: Tribuna