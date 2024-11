¿Protagoniza novela? Nicole Chávez rechaza 'La Casa De Los Famosos All Star' por Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Nicole Chávez está disfrutando mucho de una temporada sin muchas polémicas ni ataques en su contra, debido a que recientemente ha confirmado que rechazó ir a La Casa de los Famosos All Star, después de recibir una importante oportunidad laboral en Televisa, que ha mostrado una faceta diferente a la tan conocida en redes sociales, ¿acaso va a protagonizar una novela?

La hija menor de Julio César Chávez, principalmente es conocida por su controvertida personalidad, ya que tiene un carácter fuerte y siempre responde contundente al hate que llega a caerle, como la ocasión en el que en su participación en la tercer temporada del reality show de Telemundo, fue apodada como 'Lucifer' y se convirtió en una de las personalidades más odiadas por el público en dicho proyecto, siendo de las primeras eliminadas.

Precisamente por ese controvertido carácter y fuerza que ha mostrado ante las pantallas, se dijo que le hablaron para regresar a dicho reality show, incluso en X, antes conocido como Twitter, se afirmó que ya estaba confirmada y firmó su regreso. Sin embargo, la joven Chávez ya salió a negar rotundamente esta situación: "A pesar de que al principio estaba muy emocionada por mi invitación a La Casa de los Famosos All Stars con el paso del tiempo hablando con mi familia, mi manager y mis amigos tome la decisión de rechazar la propuesta".

La actual participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que la decisión siempre tiene dos caminos, el éxito o el fracaso, y ella está apostando ahora al tema de la actuación y alejarse de los escándalos, siguiendo con el camino de las oportunidades más enfocadas en dicho rumbo: "Es una moneda al aire que no se si ahorita estoy dispuesta a soportar, estoy retomando la actuación y gracias a Dios tengo varias propuestas empezando el año. Claro que estaré apoyando a mis amigos desde aquí afuera y no les miento, ojalá me hablen para ser panelista y tirar tantito veneno".

Aunque la hermana menor de Julio César Chávez Jr., no ha dicho que proyectos son los que tiene en puerta, tan interesantes en su opinión personal que ha rechazado estar en la temporada de los campeones, se cree que sería dentro de la propia Televisa, por su exposición ante las pantallas del programa Hoy y los niveles de audiencia que podría estar trayendo, como le ha pasado anteriormente a otros colegas.

Fuente: Tribuna del Yaqui