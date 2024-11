Se volvió mujer: Hospitalizan a galán de Televisa y anuncia trágica enfermedad; teme por su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de telenovelas abrió su corazón y reveló que está aterrado debido a que padece una dura enfermedad: hipoacusia súbita y vértigo. Se trata de Salvador Zerboni, quien ha participado en telenovelas de Televisa, TV Azteca y Telemundo como Machos, RBD, la familia, Libre para amarte, Quiero amarte, A que no me dejas, El bienamado y Nosotros los guapos. En la televisora hispana participó en Parientes a la fuerza, melodrama en el cual se transformó en mujer y dejó en shock.

El actor mexicano de 45 años reveló un terrible diagnóstico de salud, revelando que lamentablemente perdió el oído. Durante la conferencia de prensa que ofreció por la obra de teatro Vidita Mía, el histrión señaló que poco antes de la conferencia iba saliendo del hospital luego de varios días internado. Zerboni señaló que estaba muy asustado por su diagnóstico , dejando a todos boquiabiertos. "Perdí el oído", confesó "Vengo saliendo del hospital en este momento".

Salvador Zerboni

Zerboni explicó cómo ha sido su estado de salud. "Traté de pasarlo en alto. No me gusta victimizarme; como saben, siempre he sido un hombre atlético y fuerte", agregó. "Traté de guardarlo, estuve cinco días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia súbita y vértigo, que se supone que debería de estar en casa pero el show tiene que continuar", señaló. "El domingo pasado desperté sin poder escuchar del lado izquierdo, perdí totalmente el oído con un vértigo que no podía ni caminar", explicó.

El histrión reveló que para su recuperación se aplicará inyecciones de cortisona directamente al tímpano durante algunas semanas. "Ruego a Dios salir adelante", imploró el reconocido villano de telenovelas. "Gracias a Dios no encontraron nada en las tomografías, resonancias (...) es un virus que se toma en el aire". Finalmente, el actor aseguró que tiene mucho miedo pero busca salir adelante. "He estado muy agüitado, triste, con mucho miedo pero al toro por los cuernos. Con un chin... de miedo pero ganas de salir adelante, con mucha fe", finalizó.

Fuente: Tribuna