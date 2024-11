Sin tapujos, Flor Rubio se burla de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los programas matutinos tanto de Televisa y TV Azteca tienen algo en común y es que, tanto en Venga la Alegría como en Hoy, los conductores se muestran ante las cámaras como si mantuvieran una relación casi de familia, aunque la realidad es que más allá de los foros de grabación pueden llegar a sostener problemas o directamente no cuentan con el buen vínculo que presumen en cada emisión.

Un ejemplo de ello es el visto con las conductoras del programa de revista de la compañía del Ajusco: Flor Rubio y Cynthia Rodríguez, quienes compartieron cámaras y micrófonos en Venga la Alegría hace algún tiempo, pero la realidad es que más allá del show, las famosas no tenían ningún tipo de relación, lo que quedó en evidencia cuando fue la boda de la exparticipante de La Academia y peor aún, cuando fue el bautizo de León, fruto de la relación de la famosa con su esposo Carlos Rivera.

Y es que en ninguna de las dos ocasiones fue requerida la presencia de Rubio, hecho que fue evidenciado en los distintos videos que los artistas publicaron del momento de ambas fiestas. En un comienzo, Flor fue acechada por la prensa, quienes deseaban saber el motivo por el que no fue invitada e incluso se llegó a especular que había algún problema entre ambas celebridades, cuando la realidad es que no eran amigas, cosa que la propia exconductora de La Oreja mencionó en las sesiones de preguntas y respuestas.

Tras varios meses de la polémica en el bautizo de León, se filtró un video a Internet, en el que se aprecia que Flor es cuestionada sobre si ya conocía a Vicente, el hijo de el ‘Capi’ Pérez y ella responde que no ha tenido el placer de verlo personalmente, ante esto, cuestionan al famosa sobre sino fue invitada a conocer al pequeño, lo que comienza una clara tensión en Rubio, quien después se percata de que todo se trata de una broma.

Al darse cuenta de la situación en la que se encontraba, Flor decidió continuar con la broma y declaró: “Ya ves que luego no me invitan”, como una clara referencia a lo ocurrido con su antigua compañera de Venga la Alegría. Como era de esperarse, el comentario de la experta en espectáculos no pasó por desapercibido para la gente, quienes rápidamente asociaron la conversación con la esposa de Carlos Rivera.

