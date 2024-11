Tras alistar su muerte, querida actriz dice adiós a Televisa; la vetaron por irse a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien en el pasado estuvo vetada de Televisa por haber hablado mal de la empresa en TV Azteca, hace importante anuncio y confirma que está por estrenar un nuevo proyecto fuera del Canal de Las Estrellas. Se trata de la primera actriz Jacqueline Andere, quien hace un par de semanas dejó en shock a la prensa luego de asegurar que no tenía trabajo porque ningún productor la tomaba en cuenta.

La reconocida histrionisa ha sido parte de los melodramas más exitosos de San Ángel, como El maleficio, Ángela, Serafín, Mi destino eres tú, La madrastra, Soy tu dueña y Las Amazonas. Sin embargo, hace algunos años perdió su contrato de exclusividad y estuvo de invitada en el programa Ventaneando, donde habló al respecto. Presuntamente, a los ejecutivos de Televisa no les agradó que doña Jacqueline hablara mal del canal durante su visita a TV Azteca.

Me da mucha tristeza porque tengo 66 años trabajando, desde que era muy chamaquita. Hoy que fui a Televisa dije 'Dios mío, qué tristeza lo que está pasando'", dijo en Ventaneando.

Jacqueline Andere, primera actriz de Televisa y del cine

Debido a los recientes rumores de despido y por su edad, 86 años, se ha especulado mucho que Andere se encuentra a nada de retirarse definitivamente de la actuación. Tras recibir un merecido homenaje por su trayectoria, la primera actriz hizo frente a estos rumores y aseguró que no tiene planes de abandonar su carrera: "Mientras tenga fuerzas, ¡no!... el trabajo es vida, es lo que te hace sentir bien", dijo la mamá de Chantal Andere.

Sin embargo, la intérprete señaló que si su salud se lo requiere, sí abandonará su carrera: "No he pensado ni siquiera en el retiro, la vida me va a decir 'ya párale' cuando vaya a andar cayéndome, hay que guardar la galanura, que lo recuerden a uno bien". Andere también precisó que necesita seguir activa para conseguir ingresos económicos: "Yo nunca ahorré pero ahí la llevo... la situación está muy mal para todos, hay que ir buscándole".

Doña Jacqueline, quien días atrás señaló estar dispuesta a donar sus órganos si llega acabar en muerte cerebral, precisó que por el momento no tiene ofertas laborales en Televisa y que los próximos meses se dedicará a hacer teatro con una nueva obra de teatro Atrévete a engañarme, en la que participarán Paul Stanley, Roxana Castellanos, entre otros. "Me voy a hacer una gira con Paul, se llama Atrévete a engañarme, con Mauricio Islas, es un reparto (muy bueno)".

Fuente: Tribuna y YouTube Lo escuché... con Alan Morales