Adrián Marcelo regresa a 'La Casa de los Famosos'; confirma que se integra al 'All Star'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que muy pronto se podrá ver a Adrián Marcelo en la pantalla chica, pues se dice que va a regresar a La Casa de los Famosos, después de su gran escándalo y fracaso dentro de la emitida por Televisa, pues a través de sus redes sociales, el polémico presentador ha confirmado que se une al All Star, que será transmitida por Telemundo dentro del primer trimestre del año 2025.

En la versión de la empresa San Ángel, el polémico presentador regiomontano de Multimedios tuvo una participación sumamente polémica, debido a sus enfrentamientos tan intensos con varios de los habitantes, especialmente con Gala Montes, de la que se llegó a burlar por su peso, su salud mental y los problemas con su madre, Crista Montes, que causaron gran polémica antes del encierro en el reality show. A semanas de la final, Adrián optó por salirse tras una fuerte pelea con la actriz.

Pero, tal parece que las acusaciones de misoginia, en la que incluso un la Secretaria de la Mujer, exigió una expulsión por su nivel de agresión, ya que aseguró que echaría aceite hirviendo a la cara de Briggitte Bozzo, no han sido impedimento para que Telemundo se interese en él, pues en redes sociales comenzó a viralizarse una imagen, en la que afirman que Adrián sería uno de los habitantes para la quinta emisión de dicha televisora, en la que se enfrentara a los favoritos de temporadas pasadas, como Manelyk González.

Ahora, tras un día de mucha conmoción con dicha información, es el propio Adrián, quien a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, quien confesó que esto sí sería verdad, pues aunque no proviene de una cuenta de los altos mandos de dicha televisora, este reposteó el tuit junto al mensaje: "Nos vemos pronto. Vamos por esa revancha". De ser cierto, podría significar que Lupillo Rivera y Laura Bozzo también sean habitantes.

Como era de esperarse, lo publicación del regiomontano, ya está comenzando a generar un sin fin de reacciones, en las que sus fans se han mostrado emocionados, asegurando que su humor en Telemundo sí será aceptado, por lo que debería de irse peior que dentro de Televisa: "Pero patrón, aún no terminamos de limpiar el cag... que dejó acá", "Pero ahora no te me frenes, métele turbo a 1,000 km/h", "Jajajaja se viene team con Lupillo y Alfredo Adame" y "En Telemundo no son cristalinos".

