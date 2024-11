Camila Sodi enfrenta el duelo por la muerte de su madre con terapia EMDR

Ciudad de México. - A pocos días de la dolorosa pérdida de su madre, Ernestina Sodi, la actriz Camila Sodi decidió tomar un paso importante hacia su sanación emocional. Ayer, la actriz compartió en redes sociales que asistió a su primera sesión de una innovadora psicoterapia conocida como Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), una técnica especializada en el manejo de recuerdos traumáticos.

Ahora bien, en una publicación de Instagram, Sodi mostró un fragmento de su día mientras esperaba en un consultorio. Con un toque de entusiasmo y nerviosismo, explicó que había optado por probar esta metodología para enfrentar las emociones intensas derivadas del fallecimiento de su madre.

"Estoy a punto de entrar a una terapia, una cosa que se llama EMDR, que tengo muchas ganas de probar", comentó en su historia. Con humor, comparó el tratamiento con la trama de la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que plantea una fantasía en la que los protagonistas borran recuerdos dolorosos. Aunque lo dijo en tono de broma, rápidamente aclaró que la terapia no funciona de esa manera y que su enfoque es profundamente terapéutico.

Para quien no lo sepa, la terapia EMDR fue diseñada inicialmente para tratar a personas con estrés postraumático, como soldados que enfrentaron experiencias bélicas. Hoy en día, se utiliza ampliamente para abordar trastornos como ansiedad, depresión, fobias, adicciones, y duelos complicados. Su técnica se basa en la estimulación bilateral del cerebro, ya sea a través del movimiento ocular o estímulos táctiles, ayudando a procesar y reorganizar recuerdos traumáticos para aliviar la carga emocional asociada.

Sodi mencionó que tenía altas expectativas sobre los beneficios de este tratamiento. Aunque no compartió en detalle su experiencia tras la sesión, más tarde publicó información sobre la efectividad de EMDR, confirmando su interés y compromiso con este enfoque.

Camila también mostró un lado más cotidiano y vulnerable al compartir un inconveniente doméstico que enfrentó tras los intensos días de hospitalización de su madre. La actriz relató en otro video que se había olvidado de pagar el recibo de luz, lo que resultó en el corte del servicio. Con humor y sinceridad, narró su recorrido para resolver el problema.

Nunca me había pasado esto, pero se me olvidó pagar la luz… ese mes en el hospital, quién sabe dónde dejé el recibo y me la cortaron. Ayer estuvimos sin luz, así que vengo a pagar", contó mientras subía las escaleras de una plaza comercial.