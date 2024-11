'Capi' Pérez confiesa que no le dio a Katy Perry un trato especial: "Todos lamían sus botas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 13 de noviembre, ocurrió un evento bastante curioso pues la superestrella del pop, Katy Perry visitó México, para promover su gira en varias partes del continente. Según algunos reportes, la famosa se negó a simplemente lanzar un comunicado, sino que eligió venir directamente a la República para poder hablar en directo con sus fanáticos de este lado de la frontera.

Como todos sabrán, Katy recurrió a Venga la Alegría, programa matutino de TV Azteca, donde le prepararon un homenaje bailando varias de sus canciones más icónicas y hasta la subieron a un camión de pasajeros, hecho que fue muy mal visto por la gente, quienes tundieron al matutino de Ricardo Salinas Pliego, asegurando que la famosa de Dark Horse y Roar había pasado un muy mal momento durante la emisión.

A una semana de estos hechos, los conductores de Venga la Alegría sostienen que Katy pasó un gran momento y nada ocurrió como se vio en las cámaras del programa de revista, entre quienes han roto el silencio con el tema relacionado con Perry, se encuentra el ‘Capi’ Pérez, quien reconoció que estaba enterado de todos los memes que la audiencia armó en redes sociales y señaló que se divirtió con varios de ellos, incluso aclaró que es consciente este tipo cosas son a las que se atiene alguien que trabaja en el medio televisivo como es el caso de él y sus compañeros.

Por otro lado, el conductor de La Resolana aclaró que Katy pasó un gran momento en Venga la Alegría y decidía quedarse con esa versión: “Fue bonito ver cómo la hacían reír algunas de las cosas que decía. Me dejó un sabor de boca muy agradable, porque me di cuenta de que no importa lo grande que seas como artista, te das tiempo de escuchar o de absorber un poco de la persona que está a tu lado… Eso siempre es muy enriquecedor", dijo el 'Capi' en entrevista exclusiva para El Heraldo.

El 'Capi' habla de conversación que tuvo con Katy Perry

Por último, el ‘Capi’ detalló que, durante su interacción con Katy Perry, él procuró tratarla de manera informal, puesto considera que todos alrededor de la esposa de Orlando Bloom estaban tensos por la magnitud de la fama de la estrella musical: “Todo el mundo le lamía las botas por todos lados, entonces yo lo único que hice fue tener una conversación casual con ella y al parecer le resultó refrescante, eso también demuestra que a lo mejor todo el mundo le cae bien una plática casual.

“(Katy y yo) buscamos esos puntos en común, porque ella también es mamá y me estaba dando consejos. Fue muy padre la verdad, nunca voy a olvidar ese momentito que tuve con ella. Todo el mundo venerándola, diciéndole que es icono, mientras yo hablé con ella de popo y biberones”. Concluyó el famoso que aclaró que el tip que Perry le dio fue morder las mejillas de su bebé, porque cuando crezca, ya no podrá hacerlo.

