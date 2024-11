Cara a cara: Karime Pindter humilla a Agustín en 'Soltero Cotizado' por burlas en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Karime Pindter se volvió tendencia en redes sociales, después de que "tiró verdades", en pleno programa en vivo de Soltero Cotizado, pues sin pelos en la lengua, ni miedo alguno, encaró a Agustín Fernández por todas esas burlas con el 'Team Tierra' con respecto a su físico, su inteligencia y hasta su forma de caminar, humillándolo en TV Nacional.

Agustín, al igual que varios de los de su cuarto, especialmente Sian Chiong y Ricardo Peralta, se burlaban de todo lo que hacía Karime dentro de La Casa de los Famosos México, de su pasado y hasta de la manera en la que caminaba o corría, indignando a los millones de fans de la influencer, quien no se había enterado de todo lo que pasaba dentro del reality show hasta que salió y vio todos los videos que se viralizaban día con día de las terribles cosas que se decían.

Pero, la exparticipante de Acapulco Shore, siempre declaró que ella no tenía nada malo que decir de nadie, que no se iba a pelear y disfrutaría de seguir cumpliendo sus sueños, como lo es el estar de conductora en Televisa en el after del programa de Nicola Porcella. Sin embargo, el pasado miércoles 20 de noviembre, el invitado especial fue Fernández, y curiosamente, hubo un altercado entre dos de las chicas, en el que una le tiró mucho hate a la otra y hablaron de dicha situación.

Ante esta situación, la creadora de De La Mano Del Señor, al dar su opinión del tema, señaló que para ella eso que hizo estuvo mal porque, aunque digan que es un reality y lo hacen para dar show, la realidad es que comentarios en contra de la gente es "cul..." y no se vale. Yordi Rosado le cuestionó a Pindter si ella ha sufrido de eso, a lo que destacó que claro que sí, que hicieron feos comentarios de su forma de ser y de caminar, rematando con que le preguntaran sobre eso a Fernández.

Sabiendo a lo que se refería, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, decidió cambiar de tema, destacando que todo es parte también del encierro y la convivencia con diferentes participantes, que a veces sacan el peor lado de uno, tratando de desviar la atención a otros temas del reality show que se enfoca en buscarle pareja al exparticipante de Guerreros 2020. Como era de esperarse, el público le aplaudió a Pindter que lo pusiera en su lugar, con la mano "bajita".

Fuente: Tribuna del Yaqui