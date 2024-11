¿Confirma la infidelidad? Actriz de Televisa anuncia divorcio y da dura noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y bailarina de 47 años, Lis Vega, una vez más se encuentra dando de que hablar, ante el anuncio de su tercer divorcio, del joven cantante del reggaetón, Naldo Uwe, pues durante una sincera entrevista para Venga la Alegría, decidió sincerarse con lo que realmente está atravesando en su segundo trámite de separación, dando una dura noticia sobre la víctimas, ¿acaso si descubrió infidelidad?

La actriz de Perfume de Gardenias, durante una entrevista con varios medios de comunicación, confesó que eran verdad los rumores sobre su separación, por lo que entre lágrimas pidió que respetaran su situación. Tras esto, una revista afirmó que los motivos des eran porque el originario de Cuba quiso aprovecharse de la posición económica de Vega, y sería "un mantenido" y además de todo también "infiel".

Tras tantos dimes y diretes, la también cantante salió para aclarar que su separación fue desde el amor, así que muy molesta señaló que la prensa, es la que se la pasan inventando tantas cosas que no son ciertas y que en verdad no le interesa, pues está enfocada en sus propios proyectos personales y laborales: "Para mi ya es un ciclo cerrado, porque yo ya dije todo lo que tenía que decir, creo que hasta dije de más. Muchas veces están diciendo tantas cosas y están lastimando familias y no se vale, porque no ha salido de mi boca nada, déjenlo que trabaje, está empezando una carrera".

La exparticipante de Las Estrellan Bailan en Hoy, señaló que es una mujer que no piensa vivir en el pasado y se va a centrar en lo que verdaderamente le sume a su vida y le aleje todo lo que es negativo, pidiendo a la prensa que paren con todo eso, pues solo dañan a los demás: "Lo único que quiero es paz, y estoy tomando esto con una sabiduría, una conciencia y una evolución, yo ya no tengo 20 años y con todo el respeto que se me merece, yo quiero cerrar este capítulo y no tengo más que decir. No se vale que inventen tan feo y especulan ya tantas cosas tan negativas".

Finalmente, Lis destacó que ya está acostumbrada a que siempre la vean como la mala del cuento y la culpen por lo que sea que pase en sus relaciones, pero que eso no le importa y no iba a dar más respuestas cuando al final ni siquiera la iban a creer por quedarse con parte de la versión: "Yo siempre voy a hacer la del problema, pero yo ya estoy acostumbrada, una tiene que saber lo que hay en su corazón. A veces una da de más y en ese dar de más, no es que te encuentres a la persona equivocada, sino que a veces el otro no sabe a decir más".

