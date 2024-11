Danna Paola por fin habla sobre su enemistad con Belinda y su baja autoestima

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Danna, anteriormente conocida como Danna Paola, se encuentra promocionando la película animada Wicked, en la que presta su voz al icónico personaje de Elphaba, un rol que interpretó en el teatro hace más de una década. Ahora durante una entrevista para el programa Ventaneando, la actriz y cantante reflexionó sobre su trayectoria, su lucha contra la baja autoestima y los desafíos que enfrentó al encarnar este personaje.

Danna recordó que hace 11 años, cuando se anunció que interpretaría a dicho personaje en el teatro, enfrentó una ola de críticas y ataques en redes sociales que afectaron profundamente su autoestima. Sin embargo, su encuentro con Stephen Schwartz, creador del musical, marcó un punto de inflexión en su vida.

Todo ese rechazo que yo sentí al momento de que se supo que yo iba a ser Elphaba (…) Para mí era una inseguridad gigante”, compartió Danna. “Yo en realidad creo que no tengo nada que probar. Estoy feliz con lo que soy, con lo que he construido”, añadió, subrayando la fortaleza que ha ganado con los años.

Schwartz le brindó un voto de confianza durante su audición, un gesto que la ayudó a superar los comentarios negativos y a reafirmarse como artista. “Desde ese día que tuve ese sí para probarme a mí misma, hasta ahora puedo decir: no importa. Estoy feliz, agradecida y muy segura de lo que soy y de la artista en la cual me he convertido”, confesó.

La intérprete de Amor ordinario también habló sobre su reciente participación en proyectos junto a estrellas internacionales como Shakira y Belinda. Ante el comentario de la periodista Linet Puente sobre su relación con Belinda, con quien durante años se especuló sobre una supuesta rivalidad, Danna destacó la importancia de la unión entre mujeres.

Estamos en un momento en el mundo en donde, gracias al universo, a la vida y a Dios, nos estamos empezando a deconstruir como generación y dejar esos limitantes. Porque cuando las mujeres se juntan hay un poder muy único”, afirmó.

Danna concluyó su entrevista con un mensaje de agradecimiento y confianza en su proceso como artista y mujer. Su participación en Wicked es un recordatorio de cómo los momentos más difíciles pueden convertirse en oportunidades de transformación personal y profesional.

La evolución de Danna no solo es evidente en su carrera, sino también en su capacidad de inspirar a otros con su historia de resiliencia y empoderamiento. Con esta nueva etapa, reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del espectáculo en México y más allá.

Fuente: Tribuna