¿Drama en los Derbez? Eugenio Derbez da fuerte recadito a Vadhir tras quitarse su apellido

Ciudad de México.- Después de varias semanas en la polémica, Eugenio Derbez finalmente ha sido captado por la prensa mexicana, recibiendo su primera declaración con respecto al tema de Vadhir Derbez, y su inesperada decisión de quitarse el apellido Derbez ahora que se hace un camino en el mundo de la música. El actor y productor ante las cámaras le envió un fuerte recadito a su hijo, ¿acaso se desató el drama familiar?

Después de lanzar el tema Morrito, en el que expresa los sentimientos negativos contra Eugenio por no ser un padre tan presente, el exactor de Vecinos, confesó que para hacer su propio camino en el mundo de la música se va a quitar el apellido Derbez, pues considera que él puede lograr lo que sea sin ser relacionado con Eugenio: "Yo creo que Vadhir puede vivir solo y por sí mismo y en la música, luego el tener creo que el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a la música y a lo que está escuchando, y tienen todos estos prejuicios detrás, es justo lo que no quiero".

Mucho se especuló sobre el sentir y el pensamiento del creador de La Familia P.Luche, y finalmente se sabe que no está molesto, pues el mismo hijo de Silvia Derbez, declaró que Vadhir lo habló con él antes de sacar la canción y anunciar que ya no llevaría su apellido, afirmando que a él le pareció una excelente idea: "Yo creo que es una buena idea, porque mucha gente sigue pensando en que yo lo ayudo en todo y la verdad es que él ha hecho su carrera por sí mismo. De repente se frustra, me dice: 'papá, es que todo mundo piensa que tú me consigues todas las cosas', y por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez".

Tras esto, el actor de CODA, ante reporteros de Sale el Sol y otros medios de comunicación, le mandó a decir a su hijo, y para que a todos le queden claro, que es el padre "más orgulloso" de él y no tiene nada más que reconocer que su descendiente es un hombre de muchos talentos que puede lograr lo que desea: "Vadhir de toda la familia, yo creo que es el que tiene más talentos: Toca el piano, toca la guitarra, toca el saxofón, canta, canta de verdad, no con aparatos, baila, actúa, hace comedias, hace de todo. Así, estoy feliz con Vadhir, y yo viajé nada más para verlo".

Finalmente, Silvana Prince, madre de Vadhir, también estuvo presente en primera fila en el concierto que el joven presentó en el Lunario de la Ciudad de México, y tras las declaraciones de Eugenio, ella se mostró de acuerdo con el comediante, y además señaló que ella sí se animaría a estar en De Viaje Con Los Derbez, pues se lleva muy bien con él, con Alessandra Rosaldo y todos los Derbez: "Pues mira, en mi caso personal, yo sí, porque me llevo muy bien con ellos. Con Ale, he estado Navidades con ellos, o sea, yo soy harina de otro costal. Somos cuatro, bueno, me llevo bien con todas, o sea, la bronca no sería conmigo".

