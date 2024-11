Escándalo en Televisa: Tras divorcio y borrachera, famosa actriz no sabe quién es el papá de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas de Televisa pone en duda quién es el padre de su hijo y luego aclara sus declaraciones. Se trata de Lucía Méndez, quien recientemente declaró que en su momento no sabía si su hijo Pedro Torres Méndez era de su exesposo o de nada más y nada menos que el cantante Luis Miguel. La artista mexicana de 69 años señaló que el romance que tuvo con 'El Sol' coincidió en fechas con el inicio de su relación con el productor Pedro Torres, con quien se casó y divorció.

La diva de telenovelas como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana reveló en entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube Abre la caja de Pandora que cuando quedó embarazada de su único hijo, poco antes había tenido varios encuentros con el intérprete de La incondicional, resaltando uno después de una borrachera. Y es que la actriz señaló que en una ocasión 'Luismi', quien es más de una década menor que ella, llegó a su cuarto de hotel con una champagne.

Lucía Méndez y Luis Miguel

Lucía contó que entonces no supo en qué momento se le pasaron las copas y amaneció con el cantante a su lado. "Me tomé la copa y no supe que pasó. Me puse ped..., yo creo porque de alguna forma no había comido, estaba cansada. Se me subió muy rápido y amanecí con Micky al lado". Aunque la relación fue breve y la actriz asegura que no se enamoró de él, el amorío entre ambos habría sido bastante pasional. "Nos llevábamos muy bien y había una buena química. Le llevaba años y no iba a suceder nada bueno. La verdad siempre traté de no enamorarme", dijo.

Cuando aún seguía saliendo con el cantante, Lucía empezó a salir con el productor Pedro Torres, quien se convertiría en su primer esposo. Al poco tiempo de empezar su romance, quedó embarazada y por un momento pensó que el bebé podría ser de 'El Sol de México'. "En un momento dado sí dije: Bueno, ¿es de Pedro o es de Mickey? Pero no sé, sentí que era de Pedro y además lo ves a Pedro Antonio", dijo en la entrevista sobre su hijo Pedro Antonio Torres, quien actualmente tiene 36 años.

Lucía Méndez, su hijo y su exesposo Pedro Torres

La actriz dejó en shock además asegurando que incluso Luis Miguel sí le preguntó a su mánager en varias ocasiones si Pedro era su hijo, a lo que él le dijo que no. Luego del revuelo que causaron estas declaraciones, es la propia Lucía quien estalló frente a la prensa y negó lo que había declarado: "No, no. Ay por favor... mi hijo se muere de risa, dice 'sobre todo con este morenazo voy a ser hijo de Mickey'. No, es mentira. Es show, punto, claro que no", dijo. Finalmente, sobre si le hubiera gustado tener un hijo con el cantante, fue tajante y dijo: "No, no me sigas por ese lado, ya (...) nada que ver, nada".

Fuente: Tribuna