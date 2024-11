Gala Montes envía disculpas a Melanie tras acusarla de usarla como publicidad para 'Tacara'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que fuera atacada en redes sociales por el hermano de Melanie Barragán, la reconocida actriz, Gala Montes, acaba de emplear sus redes sociales para compartir un comunicado en el que envía sus disculpas más sinceras tanto a la joven recientemente agredida, como a sus familiares y al público en general si los ofendió, tras acusaciones de usarla como publicidad, para su nuevo sencillo, Tacara. Este habla sobre la violencia contra la mujer.

Después de que se hiciera viral el caso de Melanie, en el que su pareja, un joven estudiante de medicina identificado como Christian 'N', la golpeó brutalmente en una fiesta de Halloween en Tamaulipas, la actriz de Televisa compartió parte del video en su cuenta de Instagram, con su nueva tema de fondo, y pidiendo justicia para la joven, ya que su agresor logró darse a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero.

Ante esta situación, el hermano de la víctima al ver esta situación se lanzó en contra de la actriz de Vivir de Amor, exigiendo una respuesta del con que finalidad había compartido ese video con su tema, acusándola directamente de hacerlo por publicidad, señalando que lo consideraba ofensivo y esperaba una explicación: "Soy el hermano de Melanie. Solamente hago este video porque no se nos hace justo que Gala Montes haya subido el video donde fue agredida mi hermana, y se me hace una falta de respeto. Ya que en realidad no sé cuál haya sido su finalidad de subirlo".

La intérprete de La Oportunidad no dudó en lanzar un comunicado a través de la cuenta de Instagram de su agencia de publicidad y su cuenta personal, señalando que ella condena todo tipo de violencia, y en especial a la mujer, señalando que ella compartió el video de una joven que la etiquetó y que ya tenía su tema como fondo, afirmando que no quería sacar ventaja: "Compartí el video relacionado al caso en el cual fui etiquetada a través de una historia y yo di repost, esta mención ya venía acompañada de mi reciente canción, el cual es un tema que nació desde el corazón y que busca reflejar la lucha y resistencia de las mujeres en nuestro país".

De la misma manera, la actriz de El Señor de los Cielos, declaró que ella entiende que se pudo malinterpretar sus intenciones al tener de fondo si canción, y por ello ofrece una disculpa a la familia y sobre todo a Melanie si se sintieron ofendidos y al público igual, ya que su intención es darle visibilidad al caso para que se haga justicia: "Mi única intención fue visibilizar una problemática que nos duele a todas y todos. y sumarme al llamado de justicia para Melanie y todas las mujeres que hemos sufrido violencia".

Gala ofrece disculpas a Melanie y su familia. Instagram @galamontes

Fuente: Tribuna del Yaqui