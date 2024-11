Hubo boda: Gabriel Soto confirma se caso con Irina Baeva y ¿revela que se reconciliaron?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de negarlo contundentemente, Gabriel Soto revela en entrevista que sí hubo boda en Acapulco, tal como dijo su ahora expareja, la actriz Irina Baeva, dejando a más de uno de los reporteros sorprendidos al finalmente confirmar que se casaron después de más de cinco años de relación, y varios años comprometidos, cancelando el enlace en más de una ocasión, ¿acaso revela que se reconciliación?

Después de anunciar su separación, la actriz de Televisa, originaria de Rusa, afirmó que no se esperaba ese comunicado en la cuenta de Instagram del galán de melodramas, señalando que hacía pocos meses que se habían casado. Tras esto, el mexicano declaró que no era verdad que ellos no se casaron y lo que sucedió en Acapulco únicamente fue una sesión fotográfica. Ahora, después de las tensas declaraciones de ambos, desde hace semanas que se han vuelto a ver muy juntos, hasta de viaje.

El actor de Mi Camino Es Amarte, una vez más fue captado por la prensa tras un viaje con Baeva, y al hablar con Univisión, TV Azteca y más medios de comunicación, cambió su declaración, y declaró que "Sí hubo una ceremonia, y obviamente después hicimos unas fotos, pero sí hubo una ceremonia", afirmando que sí fue su esposa, pero ahora es su ex: "Por supuesto, claro. Exesposa ya, pero sí fue una ceremonia, y obviamente muy íntima, muy familiar, pero bueno, finalmente así se dieron las cosas. Evidentemente fue algo muy importante".

Tras esto, señaló una vez más que él y la protagonista de Vino El Amor solamente son amigos, que por cuestiones de negocios han tenido ese acercamiento y han viajado juntos, logrando hablar y aclarar muchas cosas, por lo que quedaron en los mejores términos y son amigos simplemente: "Se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas, y no habíamos tenido la oportunidad de convivir en ese sentido. Sí habíamos tenido un par de cenas anteriormente, pero no un viaje como tal, como el de ahora, y con tiempo para platicar, para sanar, para explicarnos muchas de las cosas que a la mejor sucedieron".

Ante esto, el ex de Geraldine Bazán, confirmó que se lamenta por negar la boda que tuvo con Baeva, pero que ahora que han aclarado todo, están muy felices con poder continuar sin rencores y no terminar tantos años juntos como perros y gatos: "Eso es lo bonito, que tratemos de sanar una relación que fue muy importante, fue muy intensa, fue muy marcada para mí, que ahora está en una linda amistad. Me arrepiento de todo lo que pasó, públicamente sí".

Finalmente, Soto señaló que él sabe perfectamente bien la relación que Baeva tiene con Giovanni Medina, destacando que ni la rusa ni él, están preparados aún, para comenzar una relación sentimental, señalando que por ahora solo son amigos y si se da algo más es cuestión de ellos: "Sí, yo sé que son amigos. Han tenido ahí algunos temas en común, y yo estoy enterado de eso, pero también son amigos. Creo que ni ella ni yo estamos preparados para empezar una relación. Ahorita estamos sanando cada quien por su lado".

Fuente: Tribuna del Yaqui