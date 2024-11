'La Venenito' rompe el silencio sobre las comparaciones con Ángela Aguilar: "Me van a funar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todos saben que, en la actualidad, la imagen de Ángela Aguilar se encuentra notablemente afectada por su boda con Christian Nodal, con quien contrajo nupcias apenas dos meses después de que el ‘Forajido’ confirmara el final de su relación con la trapera de Argentina, Cazzu. Como todos sabrán, la cantante de Abrázame fue fuertemente criticada porque consideran que ella fue la tercera en su romance con la denominada ‘Nena Trampa’.

Es bajo este concepto que la gente comenzó a mostrar su desprecio hacia Ángela Aguilar a quien la gente ha apodado como ‘La Venenito’, influencer con quien la cantante guarda un gran parecido, según algunas personas de Internet, sobretodo por su característico peinado. Debido a ello, la famosa de Internet fue interceptada por los medios de comunicación y cuestionada con respecto a ser vinculada con la hija menor de Pepe Aguilar.

El video fue retomado por el programa especializado en el espectáculo, De Primera Mano, y en él se aprecia que ‘La Venenito’ asegura que está encantada con Ángela Aguilar y aunque sí le gustaría realizar una colaboración con ‘La Princesa del Regional Mexicano’, la realidad es que preferiría no hacerlo, puesto teme que la audiencia la cancele de la misma manera como lo están haciendo con la propia cantante.

“Me encanta. La verdad, yo tengo ganas de colaborar con Ángela Aguilar, pero siento que me funarían mucho.”

‘La Venenito’ continuó su respuesta afirmando que es consciente de que la gente considera que ambas guardan un gran parecido; pero considera que esto no sería así: “Mucha gente dice que sí me parezco y todo. También en los videos le comentan a Ángela Aguilar, pero no sé la verdad, yo siento que no me parezco”. Por otro lado, la influencer detalló que no le importa demasiado ser comparada con la cantante de En realidad y también evitó hablar al respecto.

La estrella de Internet declaró: “Yo tampoco quiero hablar de esos temas porque siento que me funarán mucho”, declaró la famosa. Por último, cuestionaron a ‘La Venenito’ sobre lo que pensaba de que Ángela Aguilar recibiera el premio de la revista Glamour por ‘La Mujer del Año’, a lo que la famosa influencer enfocó mayormente su atención en criticar a las personas que atacaron a Ángela: “La gente es bien envidiosa porque no querían (que Ángela ganara)".

