¿Luto en Televisa? Hija de Silvia Pinal confirma trágica noticia y deja helados: "No estaba bien"

Ciudad de México.- El nombre de doña Silvia Pinal de nueva cuenta apareció en todos los titulares del espectáculo ya que este jueves 21 de noviembre su hija Alejandra Guzmán reapareció y confirmó una trágica noticia que entristeció a toda la familia Pinal. ¿Murió la 'Diva Mexicana'? No, pero la reconocida cantante rockera informó que recientemente su madre estuvo delicada de salud y les sacó un tremendo susto.

Diversos reporteros, como del programa Venga la Alegría, entrevistaron a 'La Guzmán' de forma breve y aquí fue donde compartió la lamentable noticia que preocupó a los fans de doña Silvia. La intérprete de temas como Llama por favor explicó que mientras ella se encontraba en Jalapa recibió la noticia de que 'La Diva del Cine de Oro' se encontraba enferma, pero aclaró que afortunadamente ya la estabilizaron:

La veo mejor, la veo mejor, ya me mentó la madr..., así que ya está mejor", explicó provocando las risas.

Alejandra confirmó que doña Silvia Pinal estuvo delicada de salud

Sin embargo, Alejandra fue sincera y reconoció que temió por la vida de su famosa madre: "Sí, me sacó un sustote, estaba en Jalapa, me enteré de que no estaba bien, pero está mucho mejor, gracias por preocuparse". La también bailarina y actriz confesó que doña Silvia tuvo complicaciones por una infección en las vías urinarias: "Fue como una infección, tiene cosas en las vías urinarias, entonces, pues también es parte de la edad, de todo", declaró.

Asimismo, la prensa sacó el tema de cómo pasarán las próximas fiestas decembrinas luego de que el año pasado, durante estas festividades, 'La Pinal' estuviera hospitalizada por diversos padecimientos. Alejandra señaló que espera que este 2024 su madre goce de buena salud para celebrar juntos: "Ay no, ya no, cruz cruz ¡por favor no!", dijo la también hija del cantante Enrique Guzmán.

Y hablando de temas más amables, la madre de Frida Sofía compartió la experiencia de vida que ha tenido al cuidar personalmente de su famosa madre y aseguró que para ella ha sido sanador estar cerca de doña Silvia en estos momentos: "De amor, de corazón, de rehabilitación, pero siempre es con amor, yo creo que cada vez que vengo saco algo en mi corazón, bueno, y pues es para mí también la terapia".

