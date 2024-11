Luto en Televisa: Parkinson mata a querido actor mientras dormía; su último deseo deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La televisión y el mundo del doblaje han perdido a una de sus estrellas más queridas, quien participó en programas transmitidos por el canal 5 de Televisa, claves en la infancia de muchos mexicanos. Este miércoles se confirmó el deceso del reconocido actor canadiense Dan Hennessey, ocurrido el pasado miércoles 13 de noviembre. Según confirmó el portal de espectáculos TMZ, Dan falleció a los 82 años de edad tras complicaciones de salud luego de luchar contra la enfermedad del Parkinson.

El reconocido actor de doblaje y director de varios programas animados de televisión prestó su voz al Inspector Gadget como el 'Jefe Quimby' y trabajó en otras caricaturas como Care Bears (Los Ositos Cariñositos), RoboCop, Babar, Beetlejuice, X-Men: The Animated Series. Dan también actuó en otros roles importantes y recordados por sus fanáticos como 'George Raccoon' en The Raccoons, 'Father Bear' en Little Bear y 'Braveheart' en The Care Bears.

Dan Hennessey (QEPD) dio voz a 'Braveheart'

La triste noticia de su partida fue confirmada por su familia a TMZ, quienes notificaron que el actor perdió la vida "por complicaciones asociadas con la enfermedad de Parkinson". De acuerdo con lo que informaron, el histrión falleció mientras dormía. De inmediato, el medio artístico se vistió de luto para recordarlo y rendirle homenaje por su increíble trabajo. Su familia respondió a estas condolencias a través de un conmovedor mensaje.

"Estamos muy conmovidos por todos aquellos que nos hacen saber cómo los impactó a través de su oficio, desde el escenario hasta la actuación de voz y la dirección. Nos conmueve el hecho de que brindó consuelo a una generación de niños de todo el mundo al dar voz a personajes animados queridos como 'Braveheart Lion' y 'Fatherbear', que eran la personificación de su personalidad amable y exuberante", comunicaron sus seres queridos al portal.

Y agregaron: "Que sus contribuciones a la actuación de voz y su espíritu contagioso perduren a perpetuidad es un regalo único para aquellos que lloran enormemente su pérdida. Realmente era el corazón más valiente que conocimos". Al actor le sobreviven su esposa Patricia y sus dos hijas: Skye y Eden. La familia de Dan cumplirá su últimoo deseo, el cual dejó a muchos en shock. Tras su pérdida, sus seres queridos suplican hacer donaciones a la fundación del actor Michael J. Fox, la cual impulsa investigaciones para encontrar una cura para el Parkinson.

Fuente: Tribuna