¿Qué es ser demisexual? Término que se está poniendo de moda entre famosos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Durante el episodio más reciente de I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, Tulisa Contostavlos, ex miembro de la banda N-Dubz, abrió su corazón sobre su sexualidad al compartir con sus compañeros de campamento que se identifica como demisexual. Esta revelación marcó un momento de intimidad y reflexión en el programa.

Mientras el influencer GK Barry hablaba sobre su experiencia al salir del armario y el actor Alan Halsall reflexionaba sobre su relación pasada con Lucy Jo-Hudson, Tulisa explicó que para ella, la conexión emocional es fundamental en sus relaciones.

Te podría interesar Peso Pluma "Peso Pluma es gay": Esta es la polémica FOTO que publicó y que desató dudas sobre su sexualidad

Siento que soy demisexual. Necesito tener un vínculo emocional muy estrecho con alguien. Necesito profundidad real", confesó Tulisa. Además, la cantante compartió que ha estado célibe durante más de tres años y que no se considera una persona particularmente sexualizada. “Para mí, se trata de la conexión y las emociones que siento con alguien, y luego querer expresarlas de esa manera”, añadió.

Ahora bien, la demisexualidad, un término que se encuentra dentro del espectro de la asexualidad, describe a aquellas personas que solo experimentan atracción sexual hacia alguien después de establecer una conexión emocional significativa. A diferencia de los alosexuales, que pueden sentir atracción sexual sin necesidad de un vínculo emocional previo, los demisexuales requieren una base afectiva sólida para experimentar ese deseo.

Según la experta en sexualidad Isabelle Uren, “las personas demisexuales no eligen formar una conexión emocional antes de tener relaciones sexuales; más bien, es una necesidad inherente para que sientan atracción sexual”.

Por su parte, la educadora en relaciones Kelley Nele enfatizó que las personas demisexuales se sitúan en un punto intermedio del espectro de atracción sexual, junto a los grissexuales, quienes experimentan atracción sexual con poca frecuencia pero no requieren una conexión emocional para involucrarse físicamente.

Para quienes se identifican como demisexuales, las relaciones pueden avanzar de manera diferente. Como explica Kelley Nele, "puede tomar tiempo para que el sexo se convierta en parte de la ecuación, y esto puede ser un desafío para las personas alosexuales". La clave, asegura, es priorizar formas de intimidad no sexual, como conversaciones profundas, citas significativas o actividades que fomenten una conexión emocional más fuerte.

Por otro lado, Uren recomienda a quienes se identifiquen como demisexuales que exploren y expresen abiertamente sus necesidades y límites en las relaciones. “Leer sobre las experiencias de otras personas con la demisexualidad puede ser afirmativo y ayudar a entender tus propias preferencias”, concluyó.

La apertura de Tulisa sobre su sexualidad no solo refleja su autenticidad, sino también la importancia de hablar sobre las diferentes experiencias que las personas tienen en términos de atracción y deseo. Su declaración en I'm a Celebrity subraya la importancia de reconocer y respetar las diversas formas en que las personas experimentan el amor y la intimidad, inspirando a otros a explorar y aceptar su propia sexualidad.

Fuente: Tribuna