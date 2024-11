¡Salió del clóset! Galilea Montijo hace comprometedora declaración y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo de nueva cuenta logró generar gran revuelo en medios de comunicación y redes sociales debido a las fuertes confesiones que hizo durante el reciente programa de Netas Divinas. Y es que tras haber 'salido del clóset' en el pasado, ahora la también actriz habló nuevamente sobre la bisexualidad y dejó en shock a todos los televidentes de Televisa.

Fue en el año 2022, en el marco del mes del Orgullo, cuando 'La Gali' reconoció frente a las cámaras del programa de Unicable que ella podría tener algo más que una amistad con una mujer: "Sí, sí me podría enamorar de una mujer porque qué a gusto, digo claro que sí, ahorita no", mencionó la tapatía poco tiempo antes de anunciar su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Asimismo, en ese momento la presentadora se identificó como "heteroflexible".

Es que hay una parte en la que sí creo que los hombres y las mujeres tenemos esta parte masculina y femenina. Yo creo que sí somos heteroflexibles", agregó.

Galilea Montijo vuelve a hablar de sus preferencias

Mientras que ayer miércoles 20 de noviembre, Gali señaló que muy probablemente ella podría intentar algo con una mujer para decidir sus gustos sexuales: "Puedes saborear las mieles, entiendo que te gusta, no que eres bi (bisexual), sino que volteaste un día para allá y dijiste '¿acaso seré?' y ya te das cuenta que no es lo tuyo después de unos besotes", relató frente a Daniela Magún y Consuelo Duval.

Posteriormente, 'Angela', la voz misteriosa de 'Las Netas', le preguntó directamente a la conductora si había tenido algo íntimo con alguien de su mismo sexo y respondió que aunque sí la han pretendido mujeres, ella no se ha atrevido a ir más allá: "He tenido acercamientos de mujeres hacia mí y te voy a decir una cosa, después de haber visto Elite, creo que me equivoqué de generación", expresó Galilea.

Haciendo referencia a la exitosa serie Elite, la tapatía compartió que le hubiera gustado crecer en una generación con más apertura como la actual: "Me hubiera encantado desde chavita entrar y decir 'me gusta esto, me gusta lo otro', me hubiera gustado probar de todo y decidir". Asimismo, Galilea reafirmó su postura de haber podido explorar su sexualidad cuando era más joven: "Después verlos en Elite dije '¿por qué no me tocó esa generación?'".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable