Tras aparecer con oxígeno y alistar su muerte: Actriz de Televisa da dura notica en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de aparecer con oxígeno alarmando a sus millones de fans, la reconocida actriz de Televisa de 56 años, Lety Calderón, recientemente ha optado por brindarle una entrevista en exclusiva al programa Hoy, en donde dio una dura noticia de su salud que tuvo complicaciones hace un par de semanas. La estrella de melodramas, hace poco confesó que ya alista su muerte, dejando todos sus bienes y testamento en orden para sus dos hijos.

La actriz de Imperio de Mentiras, el pasado sábado 19 de octubre, generó una gran preocupación y angustia en el mundo del espectáculo, después de que a través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece cubriendo parte de su rostro con una mascarilla de oxígeno, acompañada de la explicación de que todavía se siente mal y no ha logrado recuperarse al 100 por ciento del incidente que sufrió en vacaciones, donde se lesionó el tobillo.

La protagonista de Esmeralda, varios días después de esto, brindó una entrevista para De Primera Mano, en la que confesó que no tenía nada grave, sino que dado a que no ha podido recuperar del todo su salud tras su accidente, enfrentó complicaciones pulmonares, y aunque quisieron internarla, no era necesario y ella optó por recuperarse en casa: "Tuve broncoespasmos que me ahogaban, me empezaba a ahogar espantoso, sobre todo en las noches. (La doctora) me tuvo que poner este tipo de mascarillas para abrir los bronquios, me inyectó, estoy con un poco de cortisona y con antibiótico".

Ahora, Calderón, en una entrevista con Sebastián Reséndiz, dio una mejor explicación de lo sucedido para calmar a sus fans, señalando que el tema con sus pulmones es delicado, ya que siempre ha sido un área vulnerable, pero que no fue nada grave para preocuparse: "Era, como que se me cerró la traquea, no la traquea, era bronquitis, no, ni sé lo que tuve para que te miento, pero como de los bronquis, empecé con ardor de garganta. Soy muy delicada de los pulmones, yo tuve Covid-19 tres veces y sí le tengo mucho miedo a eso".

Finalmente, reveló que desde hace meses se encuentra en una dieta muy estricta, debido a que desea bajar de peso por salud sobre todo, debido a que en unos estudios que se realizó, salió que tenía niveles de presión alta, colesterol y malestares físicos, como dolor en la rodilla, y eso la alentó a someterse a ese cambio físico que ya ha sido notorio para muchos, pero que aún le falta mucho por recorrer.

