Adiós Televisa: Nicola Porcella abandona 'Hoy'; trata de explicarse y conductor lo calla

Ciudad de México.- El reconocido presentador, Nicola Porcella, hace un par de días que le dijo adiós a Televisa de manera inesperada, dado a que sin previo aviso abandonó el programa Hoy, y en su más reciente regreso a los foros del matutino, trató de explicarse y revelar los motivos de su ausencia, pero el conductor de la emisión, Paul Stanley, lo interrumpió y lo calló destacando que desaprovecha su oportunidad.

Porcella, a más de un año de haber salido de La Casa de los Famosos México, y de ser ocasionalmente de presentador del matutino de la empresa San Ángel, finalmente consiguió quedarse de plaza el pasado mes de octubre, siendo recibido por todo lo alto por sus colegas que lo abrazaron aplaudieron y hasta bromearon con que debería de aprovechar la oportunidad y llegar más temprano a los programas.

Pero, en lo que iba de esta semana del mes de noviembre, el exparticipante de Guerreros 2020 simplemente desapareció del programa producido por Andrea Rodríguez Doria, de lo cual como ya es costumbre en dicho programa, no se dio explicación y siguieron con al emisión como suelen hacerlo. Entre ese lunes 18 al miércoles 20 de noviembre, Nicola no estuvo presente, y fue hasta el pasado jueves 21 de dicho mes que reapareció.

En su regreso, Andrea Escalona reveló como es que en redes sociales, la ausencia del también actor fue muy evidente y cuestionaban por él, por lo que señaló a Porcella y exclamó: "Ya está acá Nicola", a lo que este con su habitual sonrisa y sentido del humor, afirmó que le iba a explicar su ausencia y que fue lo que le sucedió en la nariz que trae parche: "Ahora sí ya volví, por fin. Les voy a explicar esto de la nariz".

Ante esto, el presentador de Miembros Al Aire , lo interrumpió para callarlo, destacando que Porcella no tenía justificación, debido a que hay muchos presentadores que sí trabajan: "Yo solo voy a decir una cosa, aquí contratan gente y no vienen a trabajar". Sabiendo que lo de Stanley era una broma para molestarlo, el actor de El Amor No Tiene Receta, solo respondió que era mejor que pasaran a lo que seguía: "Mejor qué les parece si empezamos y hablamos de eso después Paul, porque andas un poco molesto".

