Adiós TV Azteca: Tábata Jalil abandona 'Venga la Alegría' tras 15 años; así dieron la noticia

Ciudad de México.- Sin duda alguna Tábata Jalil es una de las conductoras más emblemáticas de TV Azteca, ya que ha permanecido en la empresa casi desde sus inicios, pues ella se unió a sus filas hace 26 años. Asimismo, la presentadora es un rostro conocido por el público de Venga la Alegría, ya que tiene 18 años formando parte del matutino, es decir, desde su fundación.

Sin embargo, en los últimos días los fans de Tábata han notado que la famosa no ha acudido a trabajar al programa del Canal Azteca Uno y esto ha despertado inquietudes entre la audiencia. Como se recordará, en más de una ocasión el público de VLA se ha quejado de la presencia de Jalil en el matutino ya que aseguran que transmite ser una persona "forzada, berrinchuda y mala onda". De hecho, algunos de los integrantes del elenco del programa se han quejado de su mal carácter.

¿Tábata Jalil fue despedida? No, hasta el momento la producción de Venga la Alegría no ha dicho nada sobre un despido, sino que en realidad usó las redes sociales para informarle a sus seguidores que la periodista de 45 años saldría el aire por unos días: "Te dejamos este saludito de buenos días para que no extrañes mucho la hermosa @Tabatajalilreal. ¡Estará pronto de regreso!", escribieron en su cuenta de X.

Tras todo el revuelo que causó esta noticia, Jalil compartió más detalles de porqué no ha estado en las transmisiones de Venga la Alegría y todo se debe a que se encuentra de vacaciones. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la conductora mexicana publicó una serie de fotografías y videos en los que muestra que se encuentra disfrutando de unos días en la playa, sin embargo, no especificó dónde se encuentra.

En su más reciente publicación, que fue hecha este viernes 22 de noviembre, Tábata aparece posando con un diminuto bikini de color negro que muestra su espectacular figura, lleva el cabello recogido y además lentes de sol oscuros. Las imágenes cuentan ya con casi 30 mil Me Gusta.

Tábata Jalil se encuentra de vacaciones

