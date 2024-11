Agustín niega acusaciones de Karime Pindter sobre bullyng; exhiben VIDEOS de sus burlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico galán de origen argentino, Agustín Fernández, recientemente ha empleado sus redes sociales para negar las acusaciones que hace poco realizó la muy querida influencer, Karime Pindter, en su contra con respecto al bullying que hizo en su contra con otros habitantes del 'Team Tierra' en su contra. El fandom de las 'Perrísimas' ha salido ha exhibir los videos de sus burlas con sus colegas.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Agustín fue severamente criticado por ser un "mantenido", un "mal amigo" y por los terribles comentarios que hacía sobre sus compañeras del 'Team Mar', los patrocinadores y de varios famosos, entre ellos Karime. Tanto él como Gomita y todos los integrantes de su equipo, se burlaban de su inteligencia, que supuestamente quedó mal por el alcohol y que ni siquiera caminaba bien.

Por azares del destino, cuando a Agustín se presentó a Soltero Cotizado cuando trataron el tema de agresiones, y Pindter sin pelos en la lengua, declaró que aunque digan que es un reality y lo hacen para dar show, la realidad es que comentarios en contra de la gente es "cul..." y no se vale. Yordi Rosado le cuestionó a Pindter si ella ha sufrido de eso, a lo que destacó que claro que sí, que hicieron feos comentarios de su forma de ser y de caminar, rematando con que le preguntaran sobre eso a Fernández.

Como era de esperarse, las declaraciones se volvieron virales y Pablo Chagra dio una explicación del tema, por lo que el exparticipante de Guerreros 2020 salió a negar lo dicho, afirmando que ella jamás ha dicho que él le haya hecho algo dentro de La Casa de los Famosos: "Ya querés chisme Pablito. Dijo que en la casa se burlaban de ella por cómo corría... No que yo me burlaba de ella. Pero, te quiero igual".

La exintegrante de Acapulco Shore no ha dado más declaraciones del tema, pero sus fans sacaron en X, antes conocida como Twitter, videos en los que Agustín se burla de ella junto a Sian Chiong y el resto de 'Tierra', con mensajes contundes como: "Sí te burlabas querido, tal vez no lo decías tu, pero por queda bien tú te burlabas" y "El Langostín se indigno que por que dice que no se burlaba , ahora resulta que el es un santo cuando siempre participaba, corre video chulo".

Fuente: Tribuna del Yaqui