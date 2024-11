Drama en Televisa: Nicole Chávez humilla a 'Divaza' en 'Hoy' y Alana sale en su defensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Nicole Chávez se ha visto envuelta en un intenso drama ante las cámaras de Televisa, debido a que por no controlar su boca y soltar lo primero que piensa, humilló a 'La Divaza' durante una entrevista para el programa Hoy, por lo cual su pareja de baile, Alana Lliteras, decidió no quedarse callada y sin pelos en la lengua, visiblemente molesta por los comentarios, salió en defensa de la influencer venezolana.

Los exparticipantes de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, desde hace mes y medio se encuentran en competencia en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde los jóvenes han tenido muchos problemas para alcanzar buenas criticas y calificaciones, mientras que Chávez es una de las favoritas y que se perfilan para llegar a la gran final. Y es precisamente por esto que se desató el problema.

Del pasado lunes 18 de noviembre al jueves 21 de noviembre, las parejas se fueron a duelos directos, en los que en el día, un dueto se enfrentaba a otro, obteniendo calificación secreta de los jurados, para que al final, los tres jurados decidieran quien se iba a sentencia directa. La producción decidió que Nicole y Juan Solo enfrentaran a Imanol Landeta y Sandra Itzel, por lo que la joven de los Chávez dijo que era obvio que todos deseaban ver ese enfrentamiento y no a 'Divaza' y Alana contra Aristeo y Caeli.

Ante esto, la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, señaló que a ella no le importaba lo que dijera Nicole, pues se ve que no disfruta de la etapa por estar compitiendo y peleando con todos, queriendo ser solo la mejor, en vez de tomarse un momento para pasarla bien. Y de igual forma, cuando la tuvo de frente, destacó que su pareja era maravillosa y aunque tal vez no bailaran tan bien como ella, tenían lo suyo y siempre se esforzaban.

Por su parte, la hija de Julio César Chávez declaró que lamentaba ese comentario, pues no fue con mala intención y solo pensó las cosas así, y abrió su "bocota" sin pensar bien antes, pues se refería a que su duelo era el más esperado por el nivel de ambos, no que ellos fueran menos y no los quisiera ver nadie. Para rematar, Lliteras destacó que tanto ella como 'Divaza' tenían muchos fans que sí querían verlo bailar.

Fuente: Tribuna del Yaqui