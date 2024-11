¿Eduardo Yáñez podría ir a la cárcel? Abogada lo demanda por violencia de género

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A estas alturas los escándalos sobre el mal carácter del actor Eduardo Yáñez no sorprenden a nadie. En su historial se inscriben violentos episodios contra reporteros y, en esta ocasión, sería su propia abogada quien lo señala por violencia de género y daño moral. Mariana Gutiérrez, quien lo representó en distintas situaciones legales, levantó la voz y lo denunció ante las autoridades después de haber sido víctima de malos tratos mientras colaboraba profesionalmente con él.

Fue a través de una entrevista que concedió al programa De primera mano, que Gutiérrez expuso su caso. El detonante se dio cuando se reunieron para abordar algunos asuntos laborales pendientes. Mientras se desenvolvía la junta, el famoso tuvo un cambio radical de actitud que incluyó varios comentarios ofensivos y hasta un comportamiento agresivo. "Un día en el restaurante del Hotel Ritz Carlton fui sujeto de una bola de injurias y de malos tratos de él públicamente", explicó.

Si bien la experta en materia de Derecho le hizo saber a su cliente que estaba rebasando los límites y que estaba en desacuerdo con la forma en la que la estaba tratando, esto no hizo más que empeorar la respuesta de la celebridad. La defensa apuntó que hubo varios testigos que pueden confirmar que la pelea escaló. Subrayó que no es una problemática nueva, pues tiene algunos precedentes. "Todos los medios saben que es una persona muy violenta, que no se controla".

Debido a que el protagonista de telenovelas como Destilando Amor y Fuego en la Sangre no se tranquilizó, Gutiérrez tomó la decisión de involucrar a las autoridades; esto con el objetivo de evitar que Yáñez continúe replicando ese tipo de conductas hacia otras mujeres. Hasta el momento, Eduardo Yáñez no ha emitido declaraciones sobre la nueva acusación que pesa en su contra. Se rumora que la salud del histrión estaría en un mal momento en consecuencia de una enfermedad degenerativa, aunque dicha información tampoco ha sido confirmada por él.

Sobre esta línea, exhortó a todas las mujeres que atraviesen escenarios similares a no quedarse calladas y adoptar represalias contra toda aquella persona que las violente. Esto abre un nuevo capítulo en las controversiales legales de Yáñez, quien ha sido demandado en distintas ocasiones. Se desconoce cuál sea la penalización esta vez.

